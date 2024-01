Reprodução: Flipar Após as reclamações, o Inep divulgou que estes casos terão uma regra diferente: estudantes prejudicados poderão fazer a prova de reaplicação, marcada para os dias 12 e 13 de dezembro. Cerca de 50 mil alunos atendem esse critério, segundo o instituto.

O governo federal divulgou nesta quarta-feira (10) os editais do Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos Concursos”. O período de inscrições vai de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. As vagas são para diversas áreas do conhecimento, em diferentes órgãos federais.

Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio. Os salários chegam a R$ 23 mil. As vagas estão distribuídas em 21 órgãos diferentes do governo federal.

Para nível médio, a taxa será de R$ 60, e para nível superior, R$ 90. Isenções são concedidas aos candidatos do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), aos que utilizaram o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou o Programa Universidade para Todos (ProUni) durante a graduação, e àqueles que passaram por transplante de medula óssea.

Confira aqui as principais dúvidas sobre como funcionará a prova.

O que é o concurso nacional unificado?

Ele é uma iniciativa do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos aos outros órgãos do governo federal. O objetivo é centralizar os concursos autorizados para o recrutamento e a seleção de servidores públicos federais nas vagas autorizadas em diferentes órgãos e entidades públicas do Governo Federal.

O objetivo do concurso unificado é agilizar a contratação de servidores, r dos reestruturando os órgãos federais após a perda de 73 mil servidores ao longo dos últimos seis anos.

Como será definição das vagas

A proposta do Ministério da Gestão é que, no momento da inscrição no Concurso Nacional Unificado, os candidatos escolham um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis no concurso. Depois desta escolha, os candidatos deverão indicar seu cargo/carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha.

Assim, o candidato irá realizar as provas objetivas (comuns a todos os candidatos) e as provas específicas (objetivas e dissertativas) do bloco de sua escolha.

As questões específicas serão definidas pelas comissões organizadoras dos diferentes órgãos e entidades públicas cujos cargos/carreiras compõem um determinado bloco. A proposta ainda será validada com os órgãos e entidades públicas que aderirem ao Concurso Nacional Unificado.

Como será organizado?

Uma mesma prova será aplicada em 179 cidades, ao mesmo tempo. A inspiração para este modelo é o ENEM, que já esteve em 1.727 municípios com aproximadamente 5.1 milhões de inscritos.

Com isso, o governo busca democratizar o acesso às vagas públicas a partir da diversidade geográfica de locais na realização do concurso, além de seguir políticas de acessibilidade e inclusão.

O Concurso Nacional Unificado prevê o estabelecimento de uma estrutura de governança sob a coordenação do Ministério de Gestão, em parceria com órgãos como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Advocacia-Geral da União (AGU).

Além disso, o arranjo prevê a participação de comissões setoriais formadas por representantes de cada órgão ou entidade envolvidos. Contaremos também com a presença da Controladoria Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU) como observadores externos durante todo o processo.