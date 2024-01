MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Ministério da Fazenda





O ministro interino da Fazenda, Dario Durigan, disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidirá se devolve ou não a Medida Provisória 1.202/2023, mais conhecida como “MP da Reoneração” , durante o recesso legislativo.

Na última terça (9), o presidente do Senado afirmou que a MP não será devolvida sem que antes ele possa sentar para conversar pessoalmente com Fernando Haddad , ministro titular da pasta, que voltará a Brasília na segunda-feira (15).

Durigan se reuniu com Pacheco nesta quarta-feira (10) para falar sobre a reoneração de 17 setores econômicos e declarou que o presidente do Senado está conduzindo o debate “de maneira muito firme” ao dialogar com as lideranças do Congresso.





O ministro interino ainda negou a existência de qualquer plano de mudança na meta fiscal de déficit zero, mas também alertou que o tema pode ser discutido se a MP da Reoneração não for bem sucedida.

“A gente tem feito algumas conversas preliminares para a decisão ser encaminhada pelo presidente Pacheco depois de conversar com o ministro Haddad na próxima semana”, disse Durigan. Ele também afirmou que o “limite da discussão” a respeito da proposta de reoneração é a responsabilidade fiscal.

“Não é possível a gente ter feito um esforço maior no ano passado com bons resultados no país e a gente agora não persiga nesta mesma esteira, que é olhar para o que tem de despesa e fazer as compensações [de receitas].”