Reprodução/Band - 16.10.2022 Lula e Bolsonaro discutem economia antes do segundo turno

As duas semanas que antecedem o segundo turno das eleições, que acontece neste domingo (30), foram marcadas por polêmicas, promessas e embates entre os candidatos à Presidência da República no que diz respeito a assuntos econômicas.



De um lado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se viu em meio a polêmicas envolvendo planos do ministro da Economia, Paulo Guedes, de corrigir o salário mínimo abaixo da inflação e acabar com a dedução de gastos com saúde e educação no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Do outro lado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acenou ao empresariado, inclusive regidindo uma carta com a intenção de acalmar o mercado.

Salário mínimo

Na última semana, o jornal Folha de S. Paulo revelou que o Ministério da Economia estudava mudar a forma de reajustar o salário mínimo e os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que cresceriam abaixo da inflação.

Guedes e Bolsonaro negaram a informação, e o presidente prometeu aumento real do salário mínimo em 2023, algo que não foi feito desde o início do seu mandato. No Orçamento do ano que vem, já enviado pelo governo ao Congresso, não há, porém, previsão de reajuste acima da inflação, como promete o presidente.

Guede prometeu , ainda, aumentar em 2% acima da inflação o salário de servidores públicos.

Do outro lado, Lula criticou o plano do ministro revelado pela Folha. Anteriormente, o ex-presidente já havia prometido retomar a política de aumento real do salário mínimo atrelado ao Produto Interno Bruto (PIB), vigente seus dois mandatos. Entenda como é feito o reajuste hoje e como era em governos anteriores.

Imposto de Renda

Outra polêmica que atingiu a campanha de Bolsonaro foi um estudo do Ministério da Economia, revelado pelo jornal Estadão , a respeito do fim da dedução de despesas com educação e saúde no IRPF.

Mais uma vez, Guedes negou o plano. O ministro disse que, ao invés de cobrar mais impostos, o governo quer, na verdade, corrigir a tabela do IRPF, isentando mais pessoas.

Em campanha eleitoral veiculada na TV, Bolsonaro ampliou a ofensiva a Lula e prometeu isentar do IRPF todos os trabalhadores com salários de até R$ 6 mil. Atualmente, são isentos brasileiros com salário menor que R$ 1.903,98.

Em seu plano de governo, Lula promete ampliar a faixa de isenção para R$ 5 mil. Além disso, nesta semana o petista disse que pretende fazer uma reforma tributária no Brasil.

O valor de R$ 5 mil é o mesmo que Bolsonaro prometeu isentar em 2018, durante sua campanha à Presidência, mas não cumpriu. Em todo o governo atual, a tabela do IRPF não teve reajuste.

Auxílio Brasil de R$ 600

Outro tema econômico bastante em alta é o valor do Auxílio Brasil para o próximo ano. Os R$ 600 mensais estão garantidos apenas até dezembro e, caso o próximo presidente não aprove mudança junto ao Congresso, o valor cai para R$ 400 em janeiro.

Tanto Lula quanto Bolsonaro prometem manter os R$ 600. Nesta semana, Guedes afirmou que manter este valor será prioridade em um eventual segundo mandato de Bolsonaro.

Do outro lado, Lula disse que, se eleito, já irá começar a conversar com o Congresso para aprovar a manutenção do valor . Em seu plano de governo, Lula promete, além dos R$ 600 às famílias beneficiadas, mais R$ 150 por filho até seis anos de idade.



Aceno a empresários e uso da máquina pública

Se dirigindo para além da população mais pobre, Lula afirmou nesta semana que, caso seja eleito, seu ministro da Economia terá responsabilidade social e fiscal durante sua gestão. O presidente, porém, não confirmou um nome para a pasta, o que vem sendo demandado pelo mercado. "O meu ministro da Economia será o perfil de um cara que tenha muita inteligência política", disse Lula.

O ex-presidente também publicou uma carta nesta semana com suas principais propostas. Dentre as econômicas, estão um programa para negociação de dívidas e a promessa de mais empregos.

Do outro lado da disputa, Bolsonaro segue usando a máquina pública para chegar fortalecido ao segundo turno. Nesta semana, o governo anunciou Medida Provisória (MP) para ampliar o prazo de pagamento do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) de quatro para seis anos.

Com a medida, Bolsonaro se aproxima dos micro e pequenos empresários, público para o qual seu adversário de campanha, o ex-presidente Lula, já fez promessas, como um ministério exclusivo para o setor.

Além da mudança no Pronampe, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, o governo federal já anunciou diversas "bondades" econômicas , como o aumento do número de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, um programa de negociação de dívidas pela Caixa Econômica Federal e o uso do FGTS futuro para o financiamento de imóveis.