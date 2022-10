Eleições 2022

Desde o resultados das urnas no primeiro turno das eleições deste ano, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem lançado uma série de medidas econômicas com foco no segundo turno das eleições. A mais recente foi anunciada nesta terça-feira (18), e libera o FGTS futuro para compra de imóveis. A seguir, relembre todas as medidas que já foram tomadas.