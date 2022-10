Reprodução Redes Sociais Lula voltou a desconversar sobre nomes no Ministério da Economia, mas garantiu responsabilidade fiscal e social

O ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira (27) que, se eleito, seu ministro da economia terá responsabilidade social e fiscal durante sua gestão. Para o petista, é necessário escolher alguém com “inteligência política” para ocupar o cargo.

Mesmo com um favorito para assumir a equipe econômica se eleito, Lula evita já nomear a composição de seus ministérios. Em entrevistas para emissoras de rádios nesta quinta, ele voltou a desconversar sobre nomes, mas ressaltou a necessidade de um nome forte para compor a pasta.

"O meu ministro da Economia será o perfil de um cara que tenha muita inteligência política, será uma pessoa que tenha muito compromisso social. É uma pessoa que tem que pensar na responsabilidade fiscal, mas tem que pensar também na responsabilidade social", afirmou Lula em entrevista a uma rádio.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Em outra entrevista, o petista ressaltou que a responsabilidade fiscal é parte da concepção de seu governo e garantiu o cumprimento das regras fiscais.

A fala de Lula é vista como aceno aos ex-ministro da Economia Henrique Meirelles, o principal cotado para o comando da pasta em caso de vitória do petista. Meirelles foi o criador da regra do teto de gastos, que limita as despesas da União, e já declarou que vê possibilidade de alteração na proposta.

A campanha petista tem sido cobrada pelo mercado financeiro e apoiadores a apresentar propostas econômicas para o próximo ano. Lula, entretanto, tem desconversado e disse que só divulgará mais informações sobre o plano de governo caso vença o pleito, marcado para domingo (30).