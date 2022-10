Marcos Corrêa/PR - 5.7.19 Bolsonaro amplia prazo de pagamento do Pronampe

A três dias do segundo turno das eleições, o presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira (27) Medida Provisória (MP) para ampliar o prazo de pagamento do Pronampe.



Com a MP, o prazo para quitar empréstimos contratados por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) sobe de quatro para seis anos.

O aumento do prazo é uma benefício para micro e pequenas empresas que, por meio do programa, têm acesso a empréstimos com juros mais baixos e condições facilitadas.

Entre o primeiro e o segundo turno das eleições, o governo federal já anunciou diversas "bondades" econômicas , como o aumento do número de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, um programa de renegociação de dívidas pela Caixa Econômica Federal e o uso do FGTS futuro para o financiamento de imóveis.



Agora, Bolsonaro parece se aproximar dos micro e pequenos empresários, público para o qual seu adversário de campanha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já fez promessas, como um ministério exclusivo para o setor.