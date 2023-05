Divulgação/Christ Summit Christ Summit acontece nos dias 2 e 3 de junho

A primeira edição do ChristSummit , maior evento de empreendedorismo cristão do Brasil, está cada vez mais próxima da sua realização. Com o objetivo de mostrar ao público como é possível construir riqueza financeira com base nos princípios de Deus, o encontro será realizado nos dias 2 e 3 de junho, em Alphaville-SP.

No site do ChristSummit , estão disponíveis as informações acerca dos preços e os benefícios oferecidos por quatro tipos de entradas (Bronze, Prata, Ouro e Diamante), válidos para os dois dias e com benefícios exclusivos, podendo ser adquiridos em até 12 parcelas.

O evento, que será realizado sob formato de convenção internacional, está sendo preparado para que o público alcance o êxito financeiro de forma íntegra, honesta e com ética, bem como visa profetizar bênçãos à vida e ao negócio de cada congressista, estendendo-se a seus familiares, amigos e a quem estiver ao seu redor durante os dois dias de encontro, gerando um momento de grande transformação pessoal, profissional e espiritual.

Um time de peso já foi anunciado, junto aos próprios coordenadores do evento: Janguiê Diniz, empreendedor, fundador e controlador da Ser Educacional, além de presidente do Instituto Êxito de Empreendorismo, e Josué Valandro Jr., empreendedor empresarial e espiritual.

Entre os palestrantes estão nomes importantes do meio cristão e financeiro como: Pastor Antônio Junior, Pastor Cláudio Duarte, Kaisser, Pablo Marçal, Kaka Diniz, Diego Ribas, Paulo Machado, João Kepler, Isa Reis, Oséias Gomes, Lamartine Posella, Natalia Beauty, André Fernandes, Elisângela Gomes, William Douglas e Carlos Wizard. O ChristSummit conta ainda com atrações musicais de DJ PV e show de encerramento com Anderson Freire .



O ChristSummit está sendo realizado pelo Christ Institute e Igreja Atitude em parceria com a GoDigitalEdu, uma plataforma direcionada à criação, desenvolvimento e lançamento de produtos digitais.