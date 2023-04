Divulgação Christ Summit reúne palestrantes em SP

Empreender tem sido uma alternativa viável e lucrativa para muitas pessoas em meio às dificuldades financeiras. Nesse cenário, a fé também tem se mostrado cada vez mais presente. E é para mostrar os caminhos do desenvolvimento pessoal, espiritual e profissional rumo ao sucesso que o ChristSummit reunirá, nos dias 2 e 3 de junho, em Alphaville, São Paulo, um time de lideranças cristãs e empreendedores de sucesso. Os ingressos já estão à venda.

O pastor Claudio Duarte e os empreendedores Kaka Diniz e Pablo Marçal serão alguns dos conferencistas e vão abordar aspectos da prosperidade e da construção de riqueza sob o olhar cristão. "Existe uma 'demonização' muito grande do enriquecimento, como se fosse algo feio ou associado a ilegalidades. Mas a verdade é que, se a pessoa empreende sempre tendo em mente os ensinamentos que Jesus deixou e os valores cristãos, seu enriquecimento será abençoado e ela terá a verdadeira prosperidade, tanto material, quanto espiritual", aponta o pastor Claudio.

Já Pablo Marçal lembra que o acúmulo de riqueza financeira não deve ser visto como algo errado, desde que tenha como reflexo a construção de coisas de valor par a sociedade. "A própria Bíblia traz diversos personagens que foram abençoados por Deus com riquezas e que souberam utilizar essa riqueza como ferramenta de transformação, para o bem", pontua. "O que não se pode esperar é que tudo caia do céu. Cada um tem que ir atrás da sua prosperidade, fazendo sua parte para que Deus também faça a Dele", completa Kaka Diniz.

O empreendedor Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, um dos coordenadores do evento, comenta a importância do empreendedorismo com base em princípios. "Muito se associa a prática empreendedora e empresarial apenas à obtenção de lucro, mas essa é uma premissa errada. Não se constrói riqueza, nem se conquista sucesso e prosperidade, com durabilidade, senão de maneira a honrar os valores divinos. É sobre isso que falaremos no ChristSummit", explica.

A primeira edição do ChristSummit, que ocorrerá no Coliseu Convenções, está sendo preparada para que o público alcance o êxito financeiro de forma íntegra, honesta e com ética. Também visa profetizar bênçãos à vida e ao negócio de cada participante, estendendo-se a seus familiares, amigos e gerando um momento de grande transformação pessoal, profissional e espiritual.

Entre os convidados já anunciados, estão nomes importantes do meio cristão e financeiro como: pastor Antônio Junior, pastor Cláudio Duarte, Pablo Marçal, Kaka Diniz, Kaisser, Paulo Machado, Karina Bacchi, João Kepler, Oséias Gomes, Lamartine Posella, Isa Reis, André Fernandes, Elisângela Gomes e padre Patrick. A banda do Ministério Atitude e o cantor gospel Anderson Freire também participam com momentos de música e louvor.

Os ingressos para o primeiro ChristSummit estão à venda no site do evento . Os quatro tipos de entrada – Bronze, Prata, Ouro e Diamante –, válidos para os dois dias e com benefícios exclusivos, podem ser adquiridos em até 12 parcelas.

O ChristSummit é realizado pelo Christ Institute e Igreja Atitude em parceria com a GodigitalEdu, plataforma direcionada à criação, desenvolvimento e lançamento de produtos digitais.