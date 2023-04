Agência Brasil Banco Central

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (10) o último Relatório Focus, que reúne expectativas de mais de 100 analistas do mercado financeiro. No boletim semanal, a estimativa de inflação em 2023 subiu de 5,96% para 5,98%, a segunda alta seguida no indicador.

Neste ano, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estipulou a meta de inflação em 3,25%, sendo que será considerado cumprida se o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) variar entre 1,75% e 4,75%.

Se a projeção do mercado se concretizar, 2023 será o terceiro ano consecutivo em que a inflação supera o teto da meta.

Para 2024, a projeção de inflação também subiu: de 4,13% para 4,14%. Ainda dentro do intervalo estipulado pelo CMN. No ano que vem, a meta é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou a meta da inflação brasileira na última quinta-feira (6). "Se a meta está errada, muda-se a meta", disse ele, em café da manhã com jornalistas.

PIB

O relatório também aponta leve alta na expectativa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, de 0,9% para 0,91%.

Já para 2024, a previsão de crescimento recuou de 1,48% para 1,44%.



A estimativa ocorre em meio à divulgação do novo arcabouço fiscal , que promete maiores investimentos públicos, a depender do crescimento da receita.

Para o Ministério da Fazenda, 2023 deve ter expansão do PIB de 1,61% e de 2,34% para o próximo ano.

No ano passado, o PIB cresceu 2,9%, após alta de 5% em 2021, ano que se recuperou do tombo provocado pela pandemia de Covid-19.

Taxa Selic

Alvo de embates entre governo e Banco Central , a taxa Selic não sofreu alterações na expectativa do mercado financeiro. Desde fevereiro, os analistas esperam que a taxa básica de juros da economia termine o ano em 12,75%.

Atualmente, a taxa Selic já está em 13,75% ao ano. Com isso, o Brasil é o país com o maior juro real do mundo.

Para o fim de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia ficou estável em 10% ao ano.



Dólar

Os economistas mantiveram a expectativa para a taxa de câmbio em 2023 em R$ 5,25 neste ano.

Para o fim de 2024, caiu de R$ 5,30 para R$ 5,27.

Quanto ao saldo da balança comercial (resultado do total de exportações menos as importações), a projeção continuou em US$ 55 bilhões de superávit em 2023. Para 2024, a expectativa para o saldo positivo ficou estável em US$ 52,4 bilhões.