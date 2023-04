shutterstock Desigualdade no Brasil

Quatro em cada dez brasileiros (43%) estão preocupados com a pobreza e desigualdade no país. O dado foi apurado pela Ipsos por meio da pesquisa "What Worries the World", realizada em 29 nações. Os números mostram os desafios que o novo governo federal vai enfrentar no momento em que completa 100 dias.



Saúde (37%), crime e violência (32%) e corrupção (30%) completam o topo da lista. Nesta questão, os entrevistados poderiam indicar mais de uma opção, por isso o resultado final é maior que 100%.



Inflação é o tema que mais preocupa o mundo

A inflação foi citada como o tema mais preocupante a nível global. 43% dos 29 países acreditam que a inflação é a questão que mais preocupa sua nação atualmente.



O segundo assunto que mais preocupa o mundo, segundo 31% dos entrevistados, é a pobreza e desigualdade social. Em terceiro lugar, com 26%, vêm o crime e violência.



Sobre a pesquisa

A pesquisa "What Worries the World" foi realizada de forma on-line, com 20.570 entrevistados, sendo mil brasileiros, com idade entre 16 e 74 anos de 29 países, entre os dias 20 de janeiro e 03 de fevereiro de 2023. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.