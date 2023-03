Divulgação Evento acontece no Coliseu Convenções, em Alphaville (SP)

O empreendedorismo segue em alta no Brasil. Somente em 2022, foram registrados 3,6 milhões de novos negócios, a maioria concentrada na categoria do microempreendedor individual (MEI), representando 78% do total, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Diante dessa crescente, o chamado empreendedorismo cristão – que consiste na prosperidade segundo os princípios de Deus – se tornou pauta de um grande evento em formato de convenção: o ChristSummit, que será realizado nos dias 2 e 3 de junho deste ano, em Alphaville, na Grande São Paulo.

Sob o formato de convenção internacional, com expectativa de reunir 3 mil pessoas, o encontro nasce com uma premissa clara e objetiva: abordar a construção e manutenção da riqueza financeira e espiritual com base nos princípios divinos. A ideia é propiciar uma experiência única, reunindo dezenas de empreendedores empresariais e espirituais que são referências em suas vidas pessoais, profissionais, religiosas e empresariais.



A primeira edição do ChristSummit, que ocorrerá no Coliseu Convenções, tem como um dos coordenadores o empreendedor Janguiê Diniz, fundador e controlador da Ser Educacional, além de presidente do Instituto Êxito de Empreendorismo. "Sempre defendo que, para se desenvolver na vida e nos negócios, é preciso seguir preceitos e princípios de uma vida digna. Seguir esses princípios nos leva mais próximo de Deus, nosso Criador, e Ele assim nos abençoa para que tenhamos cada vez mais sucesso e prosperidade. No Christ Summit, iremos falar justamente sobre como empreender segundo os preceitos divinos, para que não percamos nossa essência divina e conquistemos as coisas na vida de forma digna e íntegra", declarou Diniz, que divide a coordenação com o empreendedor empresarial e espiritual Josué Valandro Jr., que também é pastor sênior da Igreja Batista Atitude, sediada no Rio de Janeiro.

O evento está sendo preparado para que o público alcance o êxito financeiro de forma íntegra, honesta e com ética, bem como visa profetizar bênçãos à vida e ao negócio de cada congressista, estendendo-se a seus familiares, amigos e a quem estiver ao seu redor durante os dois dias de encontro, gerando um momento de grande transformação pessoal, profissional e espiritual.

Divulgação Participantes confirmados da primeira edição do ChristSummit

Entre os primeiros convidados já anunciados, junto aos próprios coordenadores, estão nomes importantes do meio cristão e financeiro como: Pastor Antônio Junior, Pastor Cláudio Duarte, Pablo Marçal, Kaka Diniz, Kaisser, Paulo Machado, Karina Bacchi, João Kepler, Oséias Gomes, Lamartine Possela, Isa Reis, André Fernandes, Elisângela Gomes e Padre Patrick.

Os ingressos para o primeiro ChristSummit, o Congresso Internacional de Empreendedorismo Cristão, já estão à venda no site do evento em caráter limitado. Os quatro tipos de entrada – Bronze, Prata, Ouro e Diamante –, válidos para os dois dias e com benefícios exclusivos, podem ser adquiridos em até 12 parcelas.

O ChristSummit está sendo realizado pelo Christ Institute e Igreja Atitude em parceria com a GodigitalEdu, uma plataforma direcionada à criação, desenvolvimento e lançamento de produtos digitais.

SERVIÇO

ChristSummit - Convenção Internacional de Empreendedorismo Cristão

Data: 2 e 3 de Junho de 2023 (sexta e sábado)

Local: Coliseu Convenções (Av. Juruá, 447, Alphaville – Barueri/SP)

Ingressos e mais informações: a partir de R$399 no site christsummit.com.br