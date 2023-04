Fotos: Divulgação O cantor André Fernandes e o DJ PV

O ChristSummit, convenção internacional de empreendedorismo cristão, será palco de palestras com grandes lideranças e empreendedores cristãos. Eles falarão sobre a atividade empresarial e a criação de riqueza com base em preceitos e princípios de Deus. Para animar o evento, o cantor gospel Anderson Freire e o DJ PV realizarão shows com momentos de louvor. O Christ Summit acontece nos dias 2 e 3 de junho em Alphaville , São Paulo, e os ingressos já estão à venda.



Para Anderson Freire, um evento como o ChristSummit, que se propõe a debater a visão cristã sobre o empreendedorismo, traz uma perspectiva importante sobre o assunto. “De fato, não podemos pensar que empreender e buscar melhorias de vida, mesmo por meio da riqueza, seja algo reprovável por Deus. Ele quer que todos nós alcancemos o melhor que pudermos e, para isso, é preciso trabalhar. Agora, o mais importante é fazer isso tudo sem perder de vista os valores preconizados por Deus e ensinados por Jesus em sua vida terrena”, ressalta. O cantor fará o encerramento da convenção, no dia 3, com sucessos de seu repertório como “Raridade” e “Canção do Céu”.

Já o DJ PV, DJ cristão com maior audiência no mundo, fechará a programação do primeiro dia do evento. “Eu vejo na minha própria atividade como DJ o que é empreender seguindo os passos de Jesus. Eu acredito que o ChristSummit vem mostrar que é possível construir riqueza mantendo-se uma pessoa íntegra, temente a Deus e que também utiliza o que ganha para o bem do próximo”, analisa. O DJ acumula mais de 1 bilhão de reproduções em suas músicas nas plataformas digitais e se apresentou em mais de 10 países. Além dos dois artistas, a banda do Ministério Atittude, do Rio de Janeiro, animará os intervalos das palestras.

O empreendedor Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, um dos coordenadores do evento, comenta a importância do empreendedorismo com base nos princípios de Deus. “Muito se fala que ganhar dinheiro é errado, que não é coisa de Deus. Ledo engano. Deus quer que você cresça, prospere e enriqueça observando os princípios bíblicos! É sobre isso que falaremos no ChristSummit”, explica.

A primeira edição do ChristSummit, que ocorrerá no Coliseu Convenções, está sendo preparada para que o público alcance o êxito financeiro de forma íntegra, honesta e com ética. Entre os convidados já anunciados, estão nomes importantes do meio cristão e financeiro como: pastor Antônio Junior, pastor Cláudio Duarte, Pablo Marçal, Kaka Diniz, Kaisser, Paulo Machado, Karina Bacchi, João Kepler, Oséias Gomes, Lamartine Posella, Isa Reis, André Fernandes, o ex-jogador Diego Ribas, Elisângela Gomes e o padre Patrick.

Os ingressos para o primeiro ChristSummit estão à venda no site do evento: christsummit.com.br . Os quatro tipos de entrada – Bronze, Prata, Ouro e Diamante –, válidos para os dois dias e com benefícios exclusivos, podem ser adquiridos em até 12 parcelas.

O ChristSummit é realizado pelo Christ Institute e Igreja Atitude em parceria com a GodigitalEdu, plataforma direcionada à criação, desenvolvimento e lançamento de produtos digitais.

SERVIÇO

ChristSummit - Convenção Internacional de Empreendedorismo Cristão

Data: 2 e 3 de junho

Local: Coliseu Convenções (Av. Juruá, 447, Alphaville – Barueri/SP)

Ingressos e mais informações: a partir de R$ 399 no site christsummit.com.br