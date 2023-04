Divulgação Christ Summit acontece nos dias 2 e 3 de junho, em Alphaville

Nos dias 2 e 3 de junho, cerca de 3 mil pessoas são esperadas em Alphaville, São Paulo, para debater sobre empreendedorismo e prosperidade financeira. O encontro, no entanto, trará uma abordagem diferente: como enriquecer honrando princípios cristãos. É o ChristSummit, conferência internacional de empreendedorismo cristão que reunirá lideranças e referências dos negócios que também são cristãos.



O palco do ChristSummit receberá especialistas em gestão, finanças, investimentos e marketing, como João Kepler e Kaisser; além de religiosos como a bispa Isa Reis e o pastor André Fernandes. “Qualquer que seja a atividade que você se propuser a fazer, você vai precisar ter sempre em mente princípios e preceitos que devem nortear qualquer pessoa, especialmente quem se denomina cristão. Sem eles, qualquer enriquecimento será passageiro, e não se sustentará a longo prazo”, define João Kepler, CEO da Bossanova Investimentos. “Eu acredito muito fortemente que, quando você honra a Deus nas suas atividades profissionais, Ele lhe concede cada vez mais prosperidade. O dinheiro acaba sendo uma consequência de uma carreira de sucesso”, completa o especialista em marketing digital Kaisser.

A bispa Isa Reis comenta o tema do enriquecimento à luz da Bíblia. “Quando Jesus condenou os ricos, Ele falava daqueles que eram apenas ricos em bens, mas pobres em espírito, que não sabiam usar de sua riqueza para criar benefícios para o próximo”, explica. “É sempre importante lembrar que o dinheiro deve ser utilizado como ferramenta de transformação. Quando você apenas acumula, com avareza, não atende aos propósitos de Deus”, acrescenta André Fernandes.

O empreendedor Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, um dos coordenadores do evento, comenta a importância do empreendedorismo com base nos princípios de Deus. “Muito se fala que ganhar dinheiro é errado, que não é coisa de Deus. Ledo engano. Deus quer que você cresça, prospere e enriqueça observando os princípios bíblicos! É sobre isso que falaremos no ChristSummit”, explica.

A primeira edição do ChristSummit, que ocorrerá no Coliseu Convenções, está sendo preparada para que o público alcance o êxito financeiro de forma íntegra, honesta e com ética. Entre os convidados já anunciados, estão nomes importantes do meio cristão e financeiro como: pastor Antônio Junior, pastor Cláudio Duarte, Pablo Marçal, Kaka Diniz, Kaisser, Paulo Machado, Karina Bacchi, João Kepler, Oséias Gomes, Lamartine Posella, Isa Reis, André Fernandes, o ex-jogador Diego Ribas, Elisângela Gomes e o padre Patrick.

O evento contará com diversos momentos de música e louvor. O cantor gospel Anderson Freire será responsável por fazer o show de encerramento da convenção. O DJ PV, DJ cristão com maior audiência no mundo, fechará a programação do primeiro dia. Já a banda do Ministério Atitude, do Rio de Janeiro, animará os intervalos das palestras.

Os ingressos para o primeiro ChristSummit estão à venda no site do evento: www.christsummit.com.br. Os quatro tipos de entrada – Bronze, Prata, Ouro e Diamante –, válidos para os dois dias e com benefícios exclusivos, podem ser adquiridos em até 12 parcelas.

O ChristSummit é realizado pelo Christ Institute e Igreja Atitude em parceria com a GodigitalEdu, plataforma direcionada à criação, desenvolvimento e lançamento de produtos digitais.

SERVIÇO

ChristSummit - Convenção Internacional de Empreendedorismo Cristão

Data: 2 e 3 de junho

Local: Coliseu Convenções (Av. Juruá, 447, Alphaville – Barueri/SP)

Ingressos e mais informações: a partir de R$399 no site www.christsummit.com.br