Divulgação ChristSummit ocorre nos dias 2 e 3 de junho, em Alphaville

O senso-comum costuma associar a atividade empresarial ou a busca por riqueza financeira a algo negativo e a desonestidade. Há, no entanto, uma corrente cada vez maior de pessoas que defendem ser possível empreender e enriquecer sem se deixar corromper. Nos dias 2 e 3 de junho, o ChristSummit, conferência internacional de empreendedorismo cristão, irá debater a atividade empreendedora segundo os princípios de Deus. O padre Patrick e o pastor Lamartine Posella, referências cristãs, participarão do evento. As inscrições já estão abertas.

O pastor Lamartine alerta sobre a interpretação errada dos ensinamentos bíblicos. “Muita gente se apega a textos da Palavra, mas não sabe interpretá-los adequadamente. Construir riqueza é uma bênção na vida de qualquer pessoa, desde que esse dinheiro seja conquistado de forma íntegra e honesta e torne-se instrumento de transformação na vida da pessoa e da sociedade em que está inserida”, analisa. “É preciso ter a consciência de que, se Deus lhe concedeu a graça de tornar-se uma pessoa rica, também é seu dever beneficiar e honrar outras pessoas, da forma que puder”, completa.

Já o padre Patrick reforça os riscos do uso desmedido do dinheiro. “Quem enriquece de forma ilícita ou quem esbanja fortuna se mostra uma pessoa incapaz de se sensibilizar ou ajudar o próximo. Dessa forma, ela não será abençoada por Deus e essa riqueza aparente não será duradoura”, pontua. “Do contrário, quem segue os ensinamentos de Deus tem a capacidade de construir sua riqueza e utilizá-la da melhor forma, deixando um legado”, conclui.

O empreendedor Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, um dos coordenadores do evento, reforça a mensagem dos religiosos. “O que queremos mostrar no ChristSummit é que, primeiro, é possível conquistar riqueza financeira seguindo os princípios cristãos; e, segundo, que essa riqueza não pode ser egoísta, voltada apenas para benefício próprio. Quem participar do evento irá entender como se desenvolver pessoal e profissionalmente de acordo com os preceitos de uma vida digna”, explica.

A primeira edição do ChristSummit, que ocorrerá no Coliseu Convenções, em Alhpaville, São Paulo, está sendo preparada para que o público alcance o êxito financeiro de forma íntegra, honesta e com ética. Também visa profetizar bênçãos à vida e ao negócio de cada participante, estendendo-se a seus familiares, amigos e gerando um momento de grande transformação pessoal, profissional e espiritual.

Entre os convidados já anunciados, estão nomes importantes do meio cristão e financeiro como: pastor Antônio Junior, pastor Cláudio Duarte, Pablo Marçal, Kaka Diniz, Kaisser, Paulo Machado, Karina Bacchi, João Kepler, Oséias Gomes, Lamartine Posella, Isa Reis, André Fernandes, Elisângela Gomes e padre Patrick. A banda do Ministério Atitude e o cantor gospel Anderson Freire também participam com momentos de música e louvor.

Os ingressos para o primeiro ChristSummit estão à venda no site do evento: www.christsummit.com.br. Os quatro tipos de entrada – Bronze, Prata, Ouro e Diamante –, válidos para os dois dias e com benefícios exclusivos, podem ser adquiridos em até 12 parcelas.

O ChristSummit é realizado pelo Christ Institute e Igreja Atitude em parceria com a GodigitalEdu, plataforma direcionada à criação, desenvolvimento e lançamento de produtos digitais.

SERVIÇO