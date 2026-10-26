Imagem editada com IA Croma foi lançado em julho e tem opção de 1,4 ponto por dólar gasto

Clientes do cartão Nubank Croma já podem transferir os pontos acumulados para o Latam Pass, programa de fidelidade da companhia aérea Latam. Nos dias 26 e 27 de outubro, as transferências recebem 35% de bônus. Quem fizer a primeira operação entre o Croma e o programa também ganha 1.000 milhas adicionais, mesmo que já tenha transferido pontos de outras instituições para o Latam Pass.

A operação é realizada diretamente pelo aplicativo do Nubank. É possível enviar a partir de 1 ponto, com limite de 1 milhão de pontos por transferência. Para participar, o cliente precisa estar cadastrado no Latam Pass.

Como transferir pontos do Nubank Croma para o Latam Pass

O cliente deve solicitar a transferência pelo aplicativo do Nubank nos dias 26 ou 27 de outubro. As milhas poderão ser utilizadas nas opções de resgate disponíveis no Latam Pass. As condições completas estão na página oficial da parceria.

Nubank amplia opções para os pontos dos cartões

A novidade chega pouco depois de outra expansão nas possibilidades de uso das recompensas do Nubank. Em setembro, o banco anunciou uma parceria com a Livelo que permite aos clientes Croma e Ultravioleta transferir pontos na proporção de 1:1, sem quantidade mínima. .

Com a integração ao Latam Pass, os clientes Croma passam a contar com mais uma alternativa para direcionar os pontos acumulados no cartão. A ampliação segue um movimento de diversificação das opções de resgate, que antes estavam mais concentradas nos programas de fidelidade das companhias aéreas.

A parceria com o Latam Pass já contemplava os clientes Ultravioleta por meio do Modo Latam Pass, que permite a transferência automática de pontos e oferece bônus e Pontos Qualificáveis. Agora, a possibilidade de transferência direta também chega ao Croma.

Para o consumidor, mais opções aumentam a flexibilidade, mas não garantem, por si só, maior valor para os pontos. A escolha entre Livelo e Latam Pass depende dos planos de viagem, das oportunidades de resgate e das condições de cada campanha. O bônus de 35% torna a transferência promocional mais atraente para quem pretende usar as milhas no programa, desde que encontre opções de resgate compatíveis com seus objetivos.

Segundo o diretor-geral do Latam Pass no Brasil, Martin Holdschmidt, a expansão busca simplificar o acúmulo e o uso de milhas. Já o vice-presidente de Nubank Croma e Nubank Ultravioleta, Tulio Oliveira, afirma que a integração oferece mais flexibilidade para transformar pontos em milhas diretamente pelo aplicativo.