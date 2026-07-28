Divulgação/Nubank Nubank Croma é focado no segmento de renda intermediária

O Nubank anunciou nesta terça-feira (28) o lançamento do cartão de crédito Croma, novo segmento voltado a clientes com renda a partir de R$ 5 mil. O pacote inclui cartão Mastercard Platinum, cashback de 0,8% ou 1 ponto a cada US$ 1,40 gasto, além de benefícios como ChatGPT Go por seis meses, desconto na assinatura do HBO Max, cashback em plataformas digitais, NuTag sem mensalidade e vantagens no serviço de telefonia NuCel.

À primeira vista, trata-se de mais um cartão criado para disputar clientes de renda intermediária. Mas basta olhar com atenção para a lista de benefícios para perceber que o Nubank fez uma aposta inovadora.

Enquanto concorrentes costumam destacar acesso a salas VIP, seguros de viagem, acúmulo acelerado de pontos e vantagens para quem viaja, o Croma praticamente substitui esses atrativos por um pacote de conveniências digitais.

O cliente recebe cashback em assinaturas de plataformas como Netflix, Spotify, Disney+, Prime Video, YouTube Premium Uber One, Clube iFood, além de desconto de 80% na assinatura do HBO Max e gratuidade no ChatGPT Go por seis meses.

Também inclui assinatura gratuita nos primeiros seis meses do plano NuCel de 10GB.

A mensagem é clara: em vez de tornar as viagens mais vantajosas, o Nubank decidiu tornar o entretenimento e os serviços do dia a dia mais baratos.

Quando o pacote desaparece

Há exatos dois meses, a coluna mostrou que o Nubank mantinha um portfólio de cartões enxuto: de um lado, o roxinho tradicional, com poucos diferenciais; do outro, o Ultravioleta, voltado para um público de renda mais elevada, com benefícios de viagem. Entre eles, havia um espaço praticamente vazio.

O Croma chega para preencher essa lacuna, mas faz isso de uma maneira diferente.

Se forem retirados ChatGPT Go, HBO Max, NuTag, NuCel e os benefícios ligados às assinaturas, sobra um cartão relativamente convencional: Mastercard Platinum, cashback de 0,8% ou acúmulo de 1 ponto a cada US$ 1,40 gasto.

Ou seja, os principais diferenciais do Croma estão, em grande parte, fora dos benefícios tradicionais de um cartão.

Em vez de competir por mais pontos, cashback elevado ou benefícios para viagens, o Nubank preferiu construir sua proposta de valor em torno de um ecossistema de serviços digitais.

É um posicionamento que foge do padrão do mercado. Enquanto muitos emissores tentam transformar seus cartões em companheiros de viagem, o Croma foi desenhado com a proposta de oferecer economia na rotina de quem passa mais tempo em casa do que em aeroportos.

Quanto o cashback realmente devolve

Entre os benefícios anunciados está o cashback de 5% em 28 plataformas de streaming, música, delivery, mobilidade e serviços digitais. O percentual, além de não chamar atenção, tem um impacto financeiro que depende da base de cálculo.

Um consumidor que gaste R$ 250 por mês com essas assinaturas receberá R$ 12,50 de cashback mensal, ou R$ 150 ao longo de um ano.

É uma economia tímida e que dificilmente determina, sozinha, a escolha de um cartão de crédito.

Nesse caso, o benefício funciona mais como complemento do que como diferencial.

Um cartão de crédito ou um pacote de assinaturas?

O Croma mostra que o Nubank conhece bem parte de sua base de clientes.

Em vez de disputar espaço com mais pontos ou benefícios para viagens, a instituição apostou em benefícios mais tangíveis para quem valoriza cashback, descontos e economia imediata no orçamento.

A estratégia amplia o portfólio do banco, mas não redefine o segmento. O diferencial do Croma não está nas características do cartão, e sim na integração de serviços digitais como principal proposta de valor.

Mais do que um novo cartão de crédito, o Nubank lançou uma nova forma de empacotar benefícios.