Imagem editada com IA Transferência de pontos para a Livelo dá mais flexibilidade ao cliente Nubank



Confirmando o que já havia sido antecipado aqui na coluna no começo deste mês, Nubank e Livelo anunciaram nesta segunda-feira (28) uma parceria que permitirá aos clientes dos segmentos Croma e Ultravioleta transferirem seus pontos para o ecossistema de fidelidade, ampliando as possibilidades de uso.

Pelo tamanho das bases envolvidas, o acordo está entre as parcerias mais relevantes do mercado brasileiro de fidelidade dos últimos anos. A negociação vinha sendo conduzida havia pelo menos dois anos e aproxima a base potencial de clientes Croma e Ultravioleta de um dos maiores ecossistemas de fidelidade do país, com uma ampla rede de parceiros.

Até então, os pontos do Nubank tinham como principais destinos os programas das companhias aéreas Azul, Gol e Latam. Com acordo, o saldo de pontos passa a ter acesso a uma estrutura mais ampla de transferência e utilização, já que a Livelo possui cerca de 600 parceiros, incluindo companhias aéreas internacionais e redes hoteleiras.

A transferência entre os programas será feita na proporção de 1 para 1, sem quantidade mínima de pontos. Quem é Ultravioleta terá 10% de bônus nas transferências, limitado a 50 mil pontos adicionais por CPF. A oferta é válida até 12 de outubro, e os pontos bônus serão creditados em até 30 dias após o encerramento da ação.

Nubank amplia aposta no público de renda média

A parceria com a Livelo ganha importância também pelo movimento do Nubank em direção ao público de renda média. O Croma foi criado há exatos dois meses justamente para atender a esse segmento, enquanto o Ultravioleta concentra uma parcela de clientes de maior renda. Nesse cenário, ter uma estratégia competitiva de pontuação e uma rede ampla de parceiros deixa de ser apenas um benefício adicional do cartão e passa a ser parte importante da disputa pela concentração dos gastos do cliente.

O chamado segmento Super Core, usado pelo Nubank para definir esse público, reúne 12,4 milhões de adultos no Brasil, considerando pessoas com renda mensal de três a dez salários mínimos. Com base no demonstrativo de resultados apresentado em agosto, é possível estimar que cerca de 7,4 milhões desse universo já eram clientes do banco. No outro extremo, o Ultravioleta reúne uma base menor e de maior renda, mas igualmente estratégica para a instituição.

A entrada da Livelo fortalece os dois produtos porque cria uma infraestrutura de pontos mais abrangente sem exigir que o Nubank construa individualmente uma relação de transferência com cada programa de fidelidade.

Segundo apuração da coluna, para a instituição financeira, estruturar o acordo com a Livelo também tende a ser mais eficiente do que negociar separadamente a compra e transferência de pontos com cada companhia aérea. A parceria funciona, portanto, como uma espécie de atalho para ampliar o alcance da moeda do banco.

Para o cliente, há uma vantagem adicional: os pontos transferidos para a Livelo passam a poder participar de promoções de transferência bonificada e de campanhas de acúmulo oferecidas pela própria plataforma, inclusive em compras com parceiros. Isso cria oportunidades para multiplicar o saldo depois que ele deixa o Nubank, algo que não existia da mesma forma quando os pontos estavam restritos aos destinos disponíveis diretamente no banco.

O acordo anunciado hoje também eleva a régua para o próprio Nubank. A fintech passa a disputar fidelidade em um patamar mais próximo de outros grandes bancos digitais, nos quais pontuação, parceiros e transferências já fazem parte da proposta dos cartões.