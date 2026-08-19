Imagem gerada por IA Consumidor pode se confundir facilmente e perder dinheiro com 'desconto'

Uma das piores formas de usar pontos Livelo no dia a dia está na parceria com a Stix, que permite trocá-los por descontos em compras em supermercados e farmácias (Pão de Açúcar, Extra, Droga Raia, Drogasil, etc.). Isso ocorre porque a cotação é desvantajosa para o cliente. A cada 1.000 pontos trocados, o abatimento é de apenas R$ 15.

Para quem acumula pontos, é uma conversão extremamente baixa. A mesma Livelo comercializa 1.000 pontos por R$ 70 em seu site, embora esse preço não represente necessariamente o valor de mercado da moeda. A diferença mostra, porém, quanto o consumidor pode perder ao aceitar o desconto sem fazer a conta.

Imagine chegar no checkout da farmácia e aparecer uma oferta de desconto de R$ 80 no valor final. Para isso, você só precisa apertar “sim”, confirmar que quer utilizar a parceria com a Livelo. E lá se vão 5.333 pontos.

Quanto custa acumular os pontos

Supondo que você fosse comprar 5.333 pontos Livelo pelo preço de tabela, gastaria R$ 373,33. O desconto oferecido, portanto, representa um deságio de 78,6% em relação ao valor praticado pela própria Livelo.

Mas a maioria das pessoas junta pontos por meio dos gastos no cartão de crédito. Então, quanto seria preciso acumular nas faturas para obter essa pontuação?

Em um cartão que dá 4 pontos Livelo por dólar gasto, seria necessário gastar R$ 6.879,57. Em um cartão de 2,2 pontos por dólar, R$ 12.508,36. Dessa forma, o retorno na conta da farmácia seria de apenas 1,16% ou 0,64%, respectivamente — muito baixo.

Ainda que o acúmulo tenha se dado por meio de compras bonificadas, em que é possível juntar de maneira mais significativa em determinadas promoções, o uso da pontuação nesse contexto sempre tende a ser desfavorável ao consumidor.

Não é à toa que a parceria com a Stix é uma das mais rentáveis para a Livelo.

Como usar

Eu só recomendaria usar os pontos Livelo no checkout em uma situação: se eles estiverem prestes a expirar e o saldo for tão pequeno que não permita uma transferência para um programa de companhia aérea.

Fora disso, prefira transferir os pontos para uma companhia aérea em que haja condições de usá-los. Não precisa ter uma viagem marcada agora. A transferência dá ao saldo mais tempo para ser utilizado (pelo menos dois anos), e você ainda pode decidir depois o que fazer: emitir uma passagem para si, presentear um familiar ou amigo ou aproveitar uma promoção de resgate.

Uma passagem-prêmio entrega muito mais valor ao consumidor do que transformar milhares de pontos em alguns reais de desconto na farmácia ou no supermercado.

Nos últimos dias, por exemplo, a Latam chegou a oferecer trechos nacionais a partir de 4.337 milhas. Na cotação encontrada pela coluna na parceria Livelo-Stix, os mesmos 4.337 pontos representariam apenas R$ 65,06 de desconto.

Por isso, minha recomendação é direta: não tenha pressa para se livrar dos pontos. Se eles não estão vencendo e você consegue transferi-los para uma companhia aérea, guarde essa opção. R$ 15 por milheiro é pouco demais para uma moeda que pode virar uma passagem.

Evite a pegadinha

Muita gente acaba consumindo os pontos Livelo no caixa do supermercado ou da farmácia por desatenção. Mas é possível desabilitar essa função.

Para isso, é necessário acessar o site da Livelo. Clique no canto superior direito, onde aparece o seu saldo, em em seguida acesse “minha área”. No menu esquerdo, aparecerá a aba “vínculo no parceiro”. Ao clicar, você terá a opção de desabilitar o uso de pontos Livelo no programa Stix. Assim, eles não aparecerão mais para serem trocados no momento do checkout.

