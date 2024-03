Cassio Gusson E quando a China começar a subir a taxa de juros?





É usual acompanharmos as decisões sobre a taxa de juros nos EUA, afinal, elas impactam empresas e famílias em diversos países. Mas a economia norte-americana não é a única a ter esse impacto. Ao menos essa é a conclusão de trabalho recentemente publicado na revista Applied Economics, por Mi Zhang, Dongzhou Mei e Wenni Lei, intitulado “International transmission of China’s monetary policy” ("Transmissão internacional da política monetária da China", em tradução livre.)





Os autores utilizam métodos apropriados para tentar extrair os efeitos em diferentes tipos de países dos choques de política monetária China. Além disso, tentam identificar qual(is) dos três canais usuais levam à transmissão de China para o mundo: o canal do comércio internacional, o canal financeiro e o canal da taxa de câmbio real. O resultado é super interessante. Aumentos na taxa de juros da China levam à queda da produção industrial tanto em economias desenvolvidas, quanto aquelas ainda em desenvolvimento, sendo que a quena é intensa nessas últimas. A maneira como esse choque se propaga é através do comércio internacional. Quanto maior a intensidade do comércio com a China, maior o impacto.

Os outros dois canais não possuem efeitos estatisticamente significativos. O resultado me parece intuitivo. A China é uma potência comercial, mas ainda tem uma longa jornada se quiser se comparar à capacidade financeira do seu rival geopolítico. Assim, quando há mudanças nas taxas de juros norte-americanas, há uma realocação do portfólio global, o que impacta fluxos de capitais e, consequentemente, as taxas de câmbio. Mas a China é fechada financeiramente, por isso talvez as mudanças monetárias por lá não estejam associadas às finanças, mas sim às importações e exportações.

E como anda a condução da política monetária por lá?

Tomando como base os dados disponíveis pelo Bank for International Settlements (BIS), percebemos que, diferentemente de outros países, a China ainda não iniciou o processo de aumento nas taxas de juros. Isso faz sentido, uma vez que teve uma conturbada saída da sua dura condução das intervenções não-farmacêuticas durante a crise da Covid.

Fonte: BIS Taxa de juros China





Os resultados do artigo que motivaram este texto, no entanto, trazem um sinal amarelo e a seguinte pergunta: o mundo conseguiu acomodar o aumento simultâneo e não-coordenado de taxa de juros até o momento (com poucas coisas “quebradas” no processo – ainda que eu imagine que alguns países mais vulneráveis venham a manifestar problemas de endividamento no futuro próximo). Mas será que quando o impacto vier por meio de um comércio internacional mais fraco em função da mudança de juros na China, a situação será a mesma? Acompanhemos as cenas dos próximos capítulos.