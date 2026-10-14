Lívia Coimbra / iG Mega-Sena

A Mega-Sena pode pagar R$ 150 milhões nesta quarta-feira (14). O concurso 3.070 será realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e as apostas podem ser registradas até 20h.

O prêmio chegou a esse valor depois de duas rodadas consecutivas sem acertador das seis dezenas. A Caixa informa que o montante acumulado destinado ao próximo concurso está em R$ 137,9 milhões, com estimativa final de R$ 150 milhões.

No último sorteio, realizado no domingo (11), saíram os números:

05 - 19 - 22 - 44 - 47 - 57

Ninguém acertou a sena. Cento e cinquenta apostas fizeram a quina e receberam R$ 26.095,23 cada.

O iG mostrou no domingo que a Mega-Sena acumulou para R$ 150 milhões depois do concurso 3.069.

Quanto custa apostar

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 e permite escolher seis números entre as 60 dezenas disponíveis.

Com esse jogo mínimo, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em 50.063.860. Quem marca mais números aumenta as possibilidades de ganhar, mas também paga mais pela aposta.

Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

Sorteio foi transferido para quarta

A realização do concurso nesta quarta é excepcional nesta semana. O calendário foi alterado por causa do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12).

O concurso 3.070, que seria realizado anteriormente na sequência regular dos sorteios, ficou marcado para esta quarta-feira. O sorteio começa às 21h.

Além da Mega-Sena, outras modalidades também têm concursos programados para esta quarta, entre elas +Milionária, Dupla Sena e Super Sete.