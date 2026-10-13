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Encontros reuniram 30 representantes de instituições brasileiras e lideranças internacionais para discutir políticas educacionais, cooperação acadêmica e novas oportunidades de parceria

A 8ª Delegação Internacional da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) deu início à sua agenda acadêmica em Paris, na segunda-feira (12), com encontros estratégicos na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e na Embaixada do Brasil na França. As atividades marcaram o primeiro dia de visitas institucionais da France Experience, missão que reúne 30 representantes de instituições brasileiras de ensino superior para uma imersão em práticas internacionais de educação, pesquisa e inovação.

Na OCDE, a comitiva foi recebida por Simon Roy, chefe de Políticas de Ensino Superior da organização. O encontro proporcionou uma aproximação com discussões sobre indicadores educacionais, políticas públicas e desafios compartilhados pelos sistemas de ensino superior de diferentes países.

Durante a visita, o diretor-presidente da ABMES, Janguiê Diniz, ressaltou a importância da atuação da organização na produção de conhecimento e na construção de políticas voltadas ao desenvolvimento social.

“É grande a satisfação de sermos recebidos por esta instituição estratégica para o desenvolvimento global, capaz de reunir países, produzir conhecimento e promover o diálogo para a construção de políticas públicas melhores e cada vez mais comprometidas com a melhoria das condições de vida de cada habitante deste planeta”, afirmou.

“Para quem trabalha com educação, esse propósito tem um significado especial. Afinal, a nossa atuação e o não esmorecimento diante das dificuldades também têm como premissa a geração de oportunidades para todos os cidadãos, especialmente em um país profundamente desigual como o Brasil”, acrescentou Janguiê Diniz.

O diretor-geral da ABMES, Paulo Chanan, destacou a importância de compreender os indicadores internacionais e suas possíveis contribuições para o aprimoramento da educação superior brasileira.

“O nosso intuito aqui, ao ser recebido pela direção maior da organização, é entender os indicadores que regem a educação superior no mundo e no Brasil, especificamente, como eles se relacionam e qual a expectativa da OCDE quanto às melhorias na educação superior brasileira. Tivemos uma manhã muito produtiva para ampliar ainda mais as relações entre a ABMES e os organismos internacionais que regem a educação no mundo”, afirmou.

Para o reitor do Centro Universitário Unichristus e integrante da delegação, José Rocha, os primeiros encontros já apontam possibilidades concretas de colaboração entre instituições brasileiras e francesas.

“Começando pelas parcerias, que são o maior objetivo da nossa missão, existem grandes perspectivas. Vemos muitas situações parecidas no processo de ensino-aprendizagem da França em relação ao que temos no Brasil, o que nos permitirá fortalecer paulatinamente esse intercâmbio. Temos interesse tanto em enviar estudantes quanto em receber alunos franceses, além de desenvolver trabalhos científicos conjuntos, como a utilização da inteligência artificial na educação médica, pauta que foi recebida com muita boa vontade”, destacou.

Cooperação internacional e mobilidade acadêmica

No período da tarde, a delegação participou de uma agenda institucional na Embaixada do Brasil em Paris, onde foi recebida pelo ministro-conselheiro Ricardo Barros e por Pedro Zacarias, chefe do Setor de Cooperação Educacional e do Setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTEC).

O encontro também contou com representantes de organizações ligadas ao ensino superior francês, entre elas a Conférence des Grandes Écoles (CGE), entidade que reúne 246 instituições de excelência reconhecidas pelo governo francês, a Federação Nacional do Ensino Privado (FNEP) e a Campus France Brasil.

As discussões reforçaram as possibilidades de aproximação entre os dois países, especialmente em iniciativas de mobilidade estudantil, cooperação científica e desenvolvimento de parcerias acadêmicas.

Fabienne Louise-Rose, gestora de projetos de acordos e parcerias da Campus France, destacou a receptividade da França aos estudantes brasileiros e os mecanismos de orientação disponíveis para quem deseja estudar no país.

“A França é totalmente favorável a acolher estudantes brasileiros. Os interessados em se formar aqui devem entrar em contato com a Embaixada da França no Brasil. Temos quatro escritórios da Campus France no país, que fazem parte da estrutura da embaixada e estão prontos para orientar sobre bolsas, processos de candidatura e vistos”, explicou.

Próximas agendas da missão

A programação da France Experience segue nesta terça-feira (13), com uma visita à sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), pela manhã. À tarde, a comitiva tem encontro previsto na Université Paris Cité, primeira instituição universitária a integrar o roteiro técnico da missão.

Até o encerramento da programação, em 18 de outubro, os participantes também conhecerão instituições de referência internacional, como a Skema Business School, a escola de gastronomia Le Cordon Bleu, o Institut Pasteur e a Cidade das Ciências e da Indústria, localizada no Parque de La Villette.

Promovida pela ABMES, a missão busca ampliar o diálogo entre lideranças educacionais brasileiras e instituições internacionais, estimulando a troca de experiências e a identificação de práticas que possam contribuir para a inovação e o fortalecimento da educação superior no Brasil.