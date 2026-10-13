Divulgação/Governo de SP Uma das fábricas da Bauducco em Guarulhos (SP); processo seletivo acontece na quinta-feira (15) em Ferraz de Vasconcelos (SP)

A Bauducco abre 100 vagas de emprego para Operador de Produção em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana, nesta quinta-feira (15). A seleção presencial é realizada em parceria com o Centro de Integração da Cidadania (CIC) e o PAT local. As oportunidades são para homens e mulheres a partir de 18 anos, com ensino fundamental completo e sem exigência de experiência anterior. O salário é de R$ 2.100,00, além de benefícios.

O que faz um Operador de Produção?

No dia a dia, os contratados serão responsáveis por auxiliar na operação e no abastecimento de máquinas de embalagem, além de preparar e separar matérias-primas.

As tarefas também incluem o monitoramento do padrão de selagem, a organização dos produtos em caixas para esteira, paletização e etiquetagem.





O profissional ainda fará o registro de etapas do processo em sistema eletrônico, atuará na limpeza e organização do local de trabalho e aplicará metodologias do sistema de Qualidade e Produtividade (TPM).

Serviço Processo seletivo – Bauducco