A Bauducco abre 100 vagas de emprego para Operador de Produção em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana, nesta quinta-feira (15). A seleção presencial é realizada em parceria com o Centro de Integração da Cidadania (CIC) e o PAT local. As oportunidades são para homens e mulheres a partir de 18 anos, com ensino fundamental completo e sem exigência de experiência anterior. O salário é de R$ 2.100,00, além de benefícios.
O que faz um Operador de Produção?
No dia a dia, os contratados serão responsáveis por auxiliar na operação e no abastecimento de máquinas de embalagem, além de preparar e separar matérias-primas.
As tarefas também incluem o monitoramento do padrão de selagem, a organização dos produtos em caixas para esteira, paletização e etiquetagem.
O profissional ainda fará o registro de etapas do processo em sistema eletrônico, atuará na limpeza e organização do local de trabalho e aplicará metodologias do sistema de Qualidade e Produtividade (TPM).
Serviço Processo seletivo – Bauducco
- Data: Quinta-feira, 15 de outubro de 2026
- Horário: 9h às 13h
- Endereço: Av. Governador Jânio Quadros, 967 – Parque São Francisco – Ferraz de Vasconcelos