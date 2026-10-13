Reprodução "Pix para MEI": veja como funciona o novo programa do governo





O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13) o Pix MEI, uma proposta de transferência de até R$ 5 mil para microempreendedores individuais investirem em seus negócios. A iniciativa faz parte do pacote Prospera MEI, que reúne medidas para apoiar pequenos empreendedores e reduzir o endividamento da categoria.

A previsão é destinar R$ 5 bilhões ao programa entre 2027 e 2030, com orçamento estimado em R$ 1,25 bilhão por ano. Segundo informações da CNN Brasil, com base em declarações do ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a iniciativa prevê a elaboração de um projeto de investimento e acompanhamento por entidades do setor, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O governo também prevê prioridade para mulheres empreendedoras. No entanto, ainda faltam detalhes sobre os critérios de seleção, a quantidade de beneficiários e os procedimentos para solicitar o recurso.

Como funciona o Pix MEI

A proposta prevê a concessão de até R$ 5 mil por microempreendedor individual, em uma única transferência por beneficiário. O dinheiro será destinado ao desenvolvimento da atividade econômica, com a possibilidade de financiar a compra de bens ou a contratação de serviços para estruturar o negócio.

De acordo com Bruno Moretti, o empreendedor deverá apresentar um projeto de investimento voltado à reestruturação produtiva. A proposta também prevê acompanhamento durante o processo, com apoio de entidades especializadas.

Diferentemente de um empréstimo bancário, o recurso não terá natureza de crédito e não precisará ser devolvido, conforme o anúncio do ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Pereira.

O objetivo é permitir que os pequenos empresários invistam em equipamentos, serviços e melhorias que aumentem a capacidade de produção e favoreçam o crescimento das atividades.

Quem terá direito aos R$ 5 mil?

O público-alvo é formado por microempreendedores individuais (MEIs), categoria criada para formalizar trabalhadores autônomos e pequenos negócios.

O governo informou que pretende priorizar mulheres empreendedoras, mas ainda não divulgou todos os requisitos para participar. Também não foram esclarecidos os critérios de avaliação dos projetos, a documentação exigida ou a eventual existência de limites relacionados à renda e ao tempo de formalização.

A participação deverá seguir as regras que forem estabelecidas para a iniciativa. Por isso, ainda não é possível afirmar que todos os MEIs terão acesso automático ao dinheiro.

Quando começam os pagamentos?

A previsão do governo é implementar o Pix MEI a partir de 2027, com recursos distribuídos ao longo de quatro anos, até 2030.

O orçamento estimado é de R$ 5 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 1,25 bilhão por ano. A proposta foi anunciada a 12 dias do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro.

Até o momento, não há calendário de pagamentos nem inscrições abertas para solicitar o benefício. Os empreendedores devem aguardar a divulgação das regras e dos canais oficiais de atendimento.

Pix MEI é empréstimo?

Segundo o governo, a iniciativa prevê um repasse financeiro para investimento produtivo, e não um empréstimo que precise ser pago posteriormente.

A diferença é que o crédito tradicional envolve condições de contratação e pagamento, enquanto o Pix MEI foi apresentado como um apoio financeiro direto para fortalecer pequenos negócios.

Entretanto, o recurso não foi anunciado como um pagamento sem finalidade específica. A proposta prevê um projeto de investimento para orientar a aplicação do dinheiro no desenvolvimento da atividade empresarial.





Quais são as outras medidas do pacote Prospera MEI?

Além do Pix MEI, o governo anunciou outras iniciativas voltadas aos microempreendedores individuais.

Perdão de dívidas tributárias: a proposta prevê o perdão de débitos de MEIs inscritos na dívida ativa, com impacto estimado em R$ 12,6 bilhões. Segundo o governo, a medida poderá alcançar empreendedores com pendências tributárias federais, conforme as regras que vierem a ser estabelecidas.

a proposta prevê o perdão de débitos de MEIs inscritos na dívida ativa, com impacto estimado em R$ 12,6 bilhões. Segundo o governo, a medida poderá alcançar empreendedores com pendências tributárias federais, conforme as regras que vierem a ser estabelecidas. Desenrola para pequenos negócios: o pacote também prevê medidas para facilitar a renegociação de dívidas dos microempreendedores com instituições financeiras. A iniciativa busca reduzir o endividamento e melhorar as condições para a continuidade das atividades.

o pacote também prevê medidas para facilitar a renegociação de dívidas dos microempreendedores com instituições financeiras. A iniciativa busca reduzir o endividamento e melhorar as condições para a continuidade das atividades. Aumento do teto de faturamento: o governo pediu urgência para a tramitação de uma proposta que eleva o limite de receita bruta anual do MEI de R$ 81 mil para R$ 140 mil. A mudança depende da tramitação legislativa.

o governo pediu urgência para a tramitação de uma proposta que eleva o limite de receita bruta anual do MEI de R$ 81 mil para R$ 140 mil. A mudança depende da tramitação legislativa. Mudanças na emissão de notas fiscais: outra medida anunciada prevê dispensar os MEIs da emissão de nota fiscal nas vendas para pessoas físicas, conforme as condições aplicáveis à iniciativa.

As medidas têm objetivos diferentes, já que o Pix MEI busca financiar investimentos, enquanto as demais propostas tratam de dívidas, faturamento e obrigações fiscais. A implementação de cada uma depende das regras específicas e, quando necessário, da aprovação legislativa.