Bruno Peres/Agência Brasil Novas funcionalidades do Pix começam a operar em junho

A autoridade monetária nacional ( Banco Central) aprovou recentes modificações nas normas do Pix por meio da Resolução BCB 587, divulgada em 18 de setembro. O dispositivo destacou a expansão do Pix Automático para as contas-salário, além da anulação do Pix Cobrança logo após a quitação.

A contar de, os correntistas poderão autorizar o débito recorrente de despesas fixas, como contas de saneamento, energia elétrica e outras mensalidades, preservando-se, no entanto, a proibição de outras movimentações avulsas.

Diretrizes para a Cobrança Híbrida

Esse novo escopo estabelece orientações para a cobrança híbrida, modalidade que unifica em um mesmo documento o código de barras do boleto tradicional e o QR Code do Pix Cobrança.

Embora esse modelo já venha sendo empregado por diversas companhias, o Banco Central reforçou os critérios de proteção para coibir cobranças indevidas ou pagamentos em duplicidade.

Com essa finalidade, forampara o cancelamento automático do Pix Cobrança após a liquidação do boleto, fazendo com que o código

Mecanismos de Segurança

A medida aperfeiçoa o registro de indícios de fraude no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, repositório de dados do BC que vincula as chaves Pix (como CPF, e-mail e telefone) às informações cadastrais bancárias dos usuários.

O DICT sinaliza ao consumidor sobre CPFs, CNPJs ou chaves transacionais envolvidas em irregularidades ou golpes, prevenindo a transferência de valores para contas suspeitas.