Divulgação Quina

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas da Quina nesta terça-feira (13), e o prêmio principal acumulou para R$ 36 milhões. O concurso 7.141 sorteou:

01 - 18 - 19 - 33 - 56

O valor colocado em jogo era de R$ 33,6 milhões. O próximo concurso será realizado nesta quarta-feira (14).

Lotofácil tem dois ganhadores

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3.803 da Lotofácil. Os bilhetes vencedores foram registrados em Minas Gerais e Pernambuco, e cada um receberá cerca de R$ 946 mil.

Os números sorteados foram:

03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

O próximo sorteio será nesta quarta-feira.

Timemania também acumula

A Timemania terminou mais uma rodada sem ganhador na faixa principal. O concurso 2.454 sorteou:

03 - 11 - 42 - 46 - 47 - 67 - 79

O Time do Coração foi o Ferroviário (CE).

Com o novo acúmulo, o valor estimado para o próximo concurso chega a R$ 20,5 milhões.

Dia de Sorte sorteia R$ 100 mil

No Dia de Sorte, as sete dezenas do concurso 1.321 foram:

01 - 05 - 08 - 15 - 18 - 19 - 20

O Mês da Sorte foi Fevereiro.

O prêmio estimado antes do sorteio era de R$ 100 mil. A Caixa ainda atualizava o rateio completo das faixas de premiação no momento da publicação.