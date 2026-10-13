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France Experience reúne lideranças da educação superior brasileira para uma agenda de imersão acadêmica, intercâmbio de experiências e visitas a instituições de referência mundial

A 8ª Delegação Internacional da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) iniciou sua programação oficial na França, reunindo gestores, mantenedores e lideranças educacionais brasileiras em uma jornada de conhecimento, conexões e intercâmbio de experiências. Intitulada France Experience, a missão acontece entre os dias 9 e 18 de outubro, com uma agenda voltada à inovação, à internacionalização e às transformações da educação superior.

A abertura oficial ocorreu no domingo (11), em um dos cenários mais emblemáticos da história francesa: o Palácio de Versalhes. A programação contou com um almoço de boas-vindas, seguido de uma visita guiada à antiga residência da monarquia francesa, reconhecida mundialmente por sua riqueza histórica, arquitetônica e cultural, especialmente pela Galeria dos Espelhos.

Durante o encontro, o presidente da ABMES, Janguiê Diniz, destacou o compromisso dos participantes com a busca contínua pelo conhecimento e a importância de ampliar perspectivas para enfrentar os desafios do setor educacional.

“Viemos aprender, compartilhar e abrir caminhos para a educação superior brasileira. Cada um de nós deixou no Brasil uma agenda intensa, responsabilidades e pessoas que contam com nosso trabalho. Por isso, agradeço a presença e a disposição de todos que vieram. Participar dessa missão é reservar um tempo para a curiosidade, para a troca e para perguntas que nem sempre encontram espaço em nossa rotina”, afirmou.

A programação acadêmica e institucional teve continuidade na segunda-feira (12), com uma reunião estratégica na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), seguida de um compromisso na Embaixada do Brasil em Paris. Os encontros integram uma agenda que busca aproximar as lideranças brasileiras de discussões internacionais sobre os desafios e as oportunidades da educação.

Imersão em instituições de referência mundial

Ao longo da missão, a delegação participará de encontros e visitas técnicas a algumas das mais reconhecidas instituições francesas nas áreas de educação, ciência, pesquisa e inovação.

O roteiro inclui compromissos na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), na Universidade Paris Cité e na Skema Business School, além de visitas ao Le Cordon Bleu, referência internacional em formação gastronômica, ao Institut Pasteur, reconhecido por sua atuação em pesquisa científica, e à Cidade das Ciências e da Indústria, localizada no Parque de La Villette.

Mais do que conhecer modelos internacionais de ensino e gestão, a France Experience proporciona aos participantes a oportunidade de ampliar conexões, identificar boas práticas e refletir sobre caminhos que possam contribuir para o fortalecimento, a inovação e a competitividade da educação superior brasileira.