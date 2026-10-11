Lívia Coimbra / iG Mega-Sena sorteia prêmio hoje (11)

O sorteio do concursofoi realizado neste domingo (11), em São Paulo. O prêmio acumulou, e a estimativa para o próximo sorteio é de

Os números sorteados foram:

05 - 19 - 22 - 44 - 47 - 57

O próximo concurso, 3070, será sorteado na quarta-feira (14), ao invés de ser na terça, como de costume. A mudança ocorre em função do feriado.





Lotofácil

O concurso 3802 premia em R$ 2 milhões. Ganha prêmios quem acertar de 11 a 15 números.

As dezenas foram:

20 - 10 - 02 - 21 - 03 - 11 - 15 - 24 - 14 - 12 - 19 - 05 - 23 - 09 - 06

Quina

A Quina 7140 tem prêmio principal de R$ 31,7 milhões. Dentre 80 bolas de 01 a 80, cinco são sorteadas. Para ganhar, é preciso acertar de duas a cinco dezenas.

Sem nenhum ganhador, o valor acumula para o próximo sorteio, similar à Mega-Sena

Veja os resultados:

57 - 45 - 05 - 59 - 28

Timemania

A Timemania utiliza o mesmo universo de bolas da Quina, com 80 números. Ganha quem acertar de três a sete números.

O sorteio deste domingo (11), concurso 2453, premia um eventual vencedor em R$ 19,3 milhões.

Ainda, há um Time do Coração, que premia quem acertar em um valor extra.

Os resultados da Timemania foram:

17 - 12 - 13 - 20 - 30 - 24 - 02

Já o Time do Coração sorteado foi: Cuiabá-MT

+milionária

O concurso sorteia seis dezenas dentre 50 bolas. No segundo globo, dois trevos são sorteados. O concurso 397 premia o vencedor em R$ 103 milhões, quase tanto quanto a Mega-Sena.

Confira as dezenas:

23 - 49 - 46 - 28 -16 - 42

Trevos: 04 - 03

Dia de Sorte

O concurso 1230 do Dia de Sorte tem prêmio estimado em R$ 100 mil.

Confira os resultados:

16 - 29 - 19 - 02 - 30 - 25 - 24



Mês da sorte: novembro (11)

Loteria Federal

Neste domingo (11), o concurso 6108-5 foi sorteado, em cinco globos, com os seguintes resultados:

5º prêmio: 11501

4º prêmio: 52440

3º prêmio: 78905

2º prêmio: 85844

1º prêmio: 69795

O valor total da premiação é de R$ 1,596,102, divididos em R$ 20,5 mil (5º prêmio), R$ 25 mil (4º prêmio), R$ 30 mil (3º prêmio), R$ 35 mil (2º prêmio) e R$ 500 mil ﻿(1º prêmio).