Imagem gerada por IA Funcionamento bancos feriado de 12 de outubro

Com a chegada do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), irá mudar o funcionamento de bancos, agências do INSS, Correios, Bolsa de Valores (B3) e Tesouro Direto. Enquanto o atendimento presencial e as negociações financeiras serão suspensos, alguns serviços digitais continuarão disponíveis.

Para quem tem contas para pagar, encomendas para enviar ou precisa consultar informações sobre benefícios, é importante se organizar para evitar atrasos e deslocamentos desnecessários.

Bancos fecham, porém a modalidade Pix e aplicativos seguem funcionando. As agências bancárias não abrirão na segunda-feira(12). De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o atendimento presencial será retomado no próximo dia útil terça-feira (13) nas cidades que não tiverem outro feriado local.

Mesmo com as agências fechadas, os clientes ainda irão poder utilizar os aplicativos dos bancos, o internet banking e caixas eletrônicos para realizar consultas e outras operações disponíveis.

O Pix também continuará funcionando normalmente, durante as 24 horas do dia. Mas, é importante conferir os limites da conta e as condições estabelecidas pelo próprio banco.

Como ficam os pagamentos durante o feriado?

Quem tiver boletos ou contas de consumo com vencimento no dia 12 pode realizar o pagamento no dia seguinte (13), sem uma cobrança de juros ou multa, conforme as orientações da Febraban.

No caso de impostos e tributos, a recomendação é antecipar o pagamento para a data de hoje (09)para evitar possíveis cobranças adicionais.

Também é necessário prestar atenção às transferências bancárias. Algumas operações, como TEDs e compensações de cheques, podem ficar para o próximo dia útil, mesmo que tenham sido registradas pelo aplicativo durante o feriado.

Antes de realizar uma transação, confira quando o dinheiro será efetivamente transferido ou quando o pagamento será processado.

INSS

Quem precisa ir a uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve se programar, já que não haverá atendimento presencial na segunda-feira.

Apesar disso, alguns serviços continuarão disponíveis pela internet. Pelo site ou aplicativo Meu INSS , é possível consultar informações, acompanhar solicitações e acessar os serviços oferecidos pela plataforma.

Conteúdo gerado por IA Bancos, INSS e Correios: confira o que muda no feriado

A Central 135 também é uma opção para quem precisa de informações e orientações.

Em situações como perícias médicas e outros atendimentos agendados, consulte a situação do compromisso pelos canais oficiais antes de sair de casa.

Leia também: Pagamento de benefícios: confira o calendário do mês de outubro

Vale lembrar que, nem todos os procedimentos podem ser resolvidos pela internet. Quando houver necessidade de atendimento presencial, será preciso aguardar a retomada do serviço.

Correios

Correios/Reprodução correios

As agências dos Correios ficarão fechadas na segunda-feira (12), com previsão de retorno do atendimento na terça-feira (13).

Já no sábado de amanhã, 10 de outubro, funcionarão as unidades que normalmente atendem nesse dia, de acordo com a programação da empresa.

Durante o feriado, os clientes poderão acessar os canais digitais dos Correios, como: site, aplicativo, WhatsApp, chat e telefone, para consultar informações e registrar solicitações.

Já quem precisa postar uma encomenda ou realizar algum serviço que dependa do atendimento no balcão deve se organizar para outro dia de funcionamento.

Para evitar problemas, principalmente quando se tem prazo para envio ou entrega, consulte as informações da unidade escolhida e antecipar o que for possível.

B3 e Tesouro Direto

Reprodução B3 Espaço B3

O feriado também vai afetar o mercado financeiro. De acordo com o calendário da B3, a Bolsa de Valores brasileir a não terá negociações na segunda-feira(12), incluindo operações de renda variável, renda fixa privada, ETFs de renda fixa e derivativos listados.

As atividades de empréstimo de ativos e os procedimentos de contratação, compensação e liquidação de operações também serão suspensos, assim como a movimentação de garantias na Câmara B3.

O Tesouro Direto igualmente não terá negociações nem confirmação de investimentos durante o feriado.

Como se organizar antes do feriado?

Para evitar possíveis imprevistos, o melhor é conferir antes quais atividades precisam ser resolvidas presencialmente e quais podem ser feitas pelos canais digitais.

Veja algumas dicas:

Antecipe o pagamento de impostos: confira os vencimentos para evitar juros e multas.

confira os vencimentos para evitar juros e multas. Organize suas contas: verifique os boletos que vencem no feriado e as condições para pagamento no próximo dia útil.

verifique os boletos que vencem no feriado e as condições para pagamento no próximo dia útil. Consulte o Meu INSS: acompanhe pedidos e confira informações sobre atendimentos agendados.

acompanhe pedidos e confira informações sobre atendimentos agendados. Programe o envio de encomendas: se precisar ir aos Correios, tente realizar a postagem antes da segunda-feira.

se precisar ir aos Correios, tente realizar a postagem antes da segunda-feira. Confira suas operações financeiras: quem pretende fazer transferências ou investir deve verificar os prazos de processamento.

Com um pouco de planejamento, é possível evitar deslocamentos desnecessários e deixar as pendências em dia antes do feriado.