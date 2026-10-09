Divulgação/Governo Federal/Embratur Aparecida não se chama ‘Aparecida do Norte’: saiba por quê

O feriado do dia 12 de outubro promete movimentar o turismo em São Paulo. A expectativa é que gere R$ 3,59 bilhões para a economia da região e receba em torno de 3,05 milhões de visitantes durante o fim de semana prolongado.

Os dados são do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

Com a celebração de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças no mesmo dia, diferentes cidades paulistas estão preparando atrações para receber turistas, que começa em eventos religiosos e vai até atividades de lazer para toda a família.

Por que a data é feriado?

Divulgação: Santuário de Aparecida Imagem de Nossa Senhora Aparecida no Santuário

O dia 12 de outubro é dedicado a Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil. Segundo a tradição, a imagem da santa foi encontrada por três pescadores no Rio Paraíba do Sul, em outubro de 1717. Com o passar dos anos, a devoção cresceu e transformou Aparecida em um dos principais destinos de turismo religioso do país.

A santa foi reconhecida oficialmente como padroeira do Brasil no ano de 1930. Já o dia 12 de outubro se tornou feriado nacional em 1980, durante o Governo do presidente João Figueiredo.

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Turismo religioso deve atrair milhares de visitantes

Durante a segunda-feira (12), a expectativa é que diversos hotéis do estado registrem uma ocupação média de 75%. Parte desse movimento deve ser impulsionada paras as homenagens à santa, com procissões, peregrinações e celebrações religiosas em diferentes municípios.

Cidades como: Apiaí, Avaré e Cesário Lange estão entre os destinos que prepararam eventos para os fiéis. Em Pindamonhangaba, que faz parte da rota de importantes romarias, a previsão é receber aproximadamente 150 mil pessoas durante o período.

O destaque fica para Aparecida do Norte, principal destino de turismo religioso do país. No ano passado, a cidade recebeu quase 500 mil fiéis durante a Festa da Padroeira e espera superar esse número neste ano de 2026.

Além das celebrações religiosas, outras cidades também apostam em festas populares para atrair visitantes, como: Anhumas, Anhembi, Barbosa e Bom Jesus dos Perdões estão entre os municípios que terão quermesses e dentre atividades.

Em Brotas, um dos destaques será o cortejo fluvial, que deve atrair cerca de 18 mil visitantes entre os dias 10 e 12 de outubro.

Romarias devem movimentar as rodovias

O feriado também deve aumentar o movimento nas estradas paulistas. Conforme a estimativa da RioSP, concessionária responsável pela administração da rodovia, mais de 40 mil romeiros devem passar pela V ia Dutra e pela Rota da Luz em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

O fluxo será mais intenso nos dias próximos à celebração de Nossa Senhora Aparecida. Muitos peregrinos percorrem longas distâncias a pé para chegar ao santuário, demonstrar sua fé e participar das homenagens à padroeira do Brasil.

Thiago Leon/Santuário Nacional de Aparecida Romeiros na Via Dutra

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Dia das Crianças também impulsiona viagens

Além do turismo religioso, o Dia das Crianças deve contribuir para o aumento das viagens pelo estado. Para atrair famílias, prefeituras e estabelecimentos turísticos estão preparando atividades como brinquedos em espaços públicos, oficinas, apresentações culturais e promoções em hospedagens e restaurantes.

Reprodução / IA Dia das Crianças na estrada: 5 destinos para transformar o feriado em uma viagem em família

No interior paulista, Olímpia espera receber cerca de 64 mil visitantes durante o feriado. Conhecida por seus parques temáticos e atrações de lazer, a cidade é uma das opções para quem deseja viajar com crianças.

Já no litoral, a expectativa é que as condições favoráveis incentivem passeios e viagens. A previsão é que aproximadamente 30 mil pessoas circulem pelo Litoral Norte durante o período.

Onde curtir o Dia das Crianças em São Paulo?

E para quem quer aproveitar o feriado e se divertir com os pequenos, São Paulo oferece opções para todos os gostos e bolsos. Tem atividades gratuitas, como: espetáculos, oficinas e brincadeiras em centros culturais, além de atrações em museus e planetários. Já para quem prefere passeios pagos, parques temáticos e espaços interativos são alternativas para garantir a diversão da criançada.

Confira algumas opções para curtir o Dia das Crianças em São Paulo:

Espetáculos nos centros culturais

Planetário do Parque do Carmo

Museu Catavento

Unidades do Sesc São Paulo

Parque da Mônica

Museu da Imaginação

Aquário de São Paulo

Com a combinação de celebrações religiosas, festas populares e opções de lazer para as famílias, o feriado de 12 de outubro deve movimentar diferentes regiões paulistas e contribuir para o fortalecimento da economia do turismo no estado.