O feriado do dia 12 de outubro promete movimentar o turismo em São Paulo. A expectativa é que gere R$ 3,59 bilhões para a economia da região e receba em torno de 3,05 milhões de visitantes durante o fim de semana prolongado.
Os dados são do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).
Com a celebração de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças no mesmo dia, diferentes cidades paulistas estão preparando atrações para receber turistas, que começa em eventos religiosos e vai até atividades de lazer para toda a família.
Por que a data é feriado?
O dia 12 de outubro é dedicado a Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil. Segundo a tradição, a imagem da santa foi encontrada por três pescadores no Rio Paraíba do Sul, em outubro de 1717. Com o passar dos anos, a devoção cresceu e transformou Aparecida em um dos principais destinos de turismo religioso do país.
A santa foi reconhecida oficialmente como padroeira do Brasil no ano de 1930. Já o dia 12 de outubro se tornou feriado nacional em 1980, durante o Governo do presidente João Figueiredo.
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Turismo religioso deve atrair milhares de visitantes
Durante a segunda-feira (12), a expectativa é que diversos hotéis do estado registrem uma ocupação média de 75%. Parte desse movimento deve ser impulsionada paras as homenagens à santa, com procissões, peregrinações e celebrações religiosas em diferentes municípios.
Cidades como: Apiaí, Avaré e Cesário Lange estão entre os destinos que prepararam eventos para os fiéis. Em Pindamonhangaba, que faz parte da rota de importantes romarias, a previsão é receber aproximadamente 150 mil pessoas durante o período.
O destaque fica para Aparecida do Norte, principal destino de turismo religioso do país. No ano passado, a cidade recebeu quase 500 mil fiéis durante a Festa da Padroeira e espera superar esse número neste ano de 2026.
Além das celebrações religiosas, outras cidades também apostam em festas populares para atrair visitantes, como: Anhumas, Anhembi, Barbosa e Bom Jesus dos Perdões estão entre os municípios que terão quermesses e dentre atividades.
Em Brotas, um dos destaques será o cortejo fluvial, que deve atrair cerca de 18 mil visitantes entre os dias 10 e 12 de outubro.
Romarias devem movimentar as rodovias
O feriado também deve aumentar o movimento nas estradas paulistas. Conforme a estimativa da RioSP, concessionária responsável pela administração da rodovia, mais de 40 mil romeiros devem passar pela V ia Dutra e pela Rota da Luz em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.
O fluxo será mais intenso nos dias próximos à celebração de Nossa Senhora Aparecida. Muitos peregrinos percorrem longas distâncias a pé para chegar ao santuário, demonstrar sua fé e participar das homenagens à padroeira do Brasil.
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Dia das Crianças também impulsiona viagens
Além do turismo religioso, o Dia das Crianças deve contribuir para o aumento das viagens pelo estado. Para atrair famílias, prefeituras e estabelecimentos turísticos estão preparando atividades como brinquedos em espaços públicos, oficinas, apresentações culturais e promoções em hospedagens e restaurantes.
No interior paulista, Olímpia espera receber cerca de 64 mil visitantes durante o feriado. Conhecida por seus parques temáticos e atrações de lazer, a cidade é uma das opções para quem deseja viajar com crianças.
Já no litoral, a expectativa é que as condições favoráveis incentivem passeios e viagens. A previsão é que aproximadamente 30 mil pessoas circulem pelo Litoral Norte durante o período.
Onde curtir o Dia das Crianças em São Paulo?
E para quem quer aproveitar o feriado e se divertir com os pequenos, São Paulo oferece opções para todos os gostos e bolsos. Tem atividades gratuitas, como: espetáculos, oficinas e brincadeiras em centros culturais, além de atrações em museus e planetários. Já para quem prefere passeios pagos, parques temáticos e espaços interativos são alternativas para garantir a diversão da criançada.
Confira algumas opções para curtir o Dia das Crianças em São Paulo:
- Espetáculos nos centros culturais
- Planetário do Parque do Carmo
- Museu Catavento
- Unidades do Sesc São Paulo
- Parque da Mônica
- Museu da Imaginação
- Aquário de São Paulo
Com a combinação de celebrações religiosas, festas populares e opções de lazer para as famílias, o feriado de 12 de outubro deve movimentar diferentes regiões paulistas e contribuir para o fortalecimento da economia do turismo no estado.