Conteúdo gerado por IA Frete grátis chama atenção de 55% dos consumidores na Black Friday

Com a Black Friday se aproximando, marcada para 27 de novembro, os consumidores já começam a ficar de olho nas ofertas das lojas. Além do preço dos produtos, as condições de entrega também entram na conta: 55% preferem o frete grátis, mesmo que isso signifique esperar mais para receber a compra, segundo levantamento da LWSA em parceria com a Opinion Box.

A pesquisa mostrou que 19% pagariam um pouco a mais pela velocidade, enquanto 50% preferem aguardar para economizar, em uma opção de compra com entrega gratuita mais lenta em comparação com uma opção paga mais rápida.

Mesmo com uma boa oferta, o custo do transporte também pode impossibilitar o fechamento da venda. 36% citam que as taxas de frete são um motivo para desistir da compra. O prazo de entrega é apontado por 24%.

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Prazo combinado pesa na recompra

Além dos atrasos excessivos, o recebimento de produto danificado ou errado também afastaria cerca de 50% dos entrevistados de uma nova compra na mesma loja.

Dentre outras modalidades de entrega citadas, a opção padrão, com menor custo, aparece com 49%, seguida pela expressa, em até dois dias úteis, com 33 %. Retirada em loja e entrega no mesmo dia são mencionadas por 29% cada.

A pesquisa ouviu, de maneira online, 1.044 pessoas com 18 anos ou mais, de todas as regiões do Brasil, que pretendem comprar na Black Friday de 2026. As entrevistas aconteceu entre os dias 31 de julho a 19 de agosto. A margem de erro informada é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

A Black Friday está chegando e, com ela, a expectativa pelas promoções também aumenta. Entre tantas ofertas, cada consumidor tem seu próprio critério para decidir o que vale a pena.

E você, já sabe o que pretende procurar nas promoções deste ano? Qual é a primeira coisa que você olha antes de fechar uma compra?