A Black Friday de 2026 acontecerá no dia 27 de novembro, uma sexta-feira. A data já se tornou um dos principais momentos de compras do ano no Brasil e costuma movimentar tanto as lojas físicas quanto online.
Na semana da Black Friday do ano passado, o faturamento passou de R$ 10,19 bilhões, alta de 7,8% na comparação com 2024, quando foram registrados R$ 9,39 bilhões, segundo dados da Confi Neotrust, extraídos da plataforma Hora a Hora.
A data trás promoções em categorias como eletrônicos, eletrodomésticos, celulares, moda, beleza, móveis e itens para casa. Para quem já está de olho em algum produto, pode ser uma oportunidade de encontrar preços mais em conta.
Mas, antes de sair comprando, é importante se planejar. Afinal, nem toda oferta significa economia.
O que é a Black Friday?
A Black Friday é um evento que acontece todos os anos com promoções realizadas na última sexta-feira de novembro. Durante o período, lojas físicas e online oferecem descontos em diferentes produtos, criando uma das principais temporadas de compras do ano.
Apesar de sexta-feira concentrar as principais ofertas, muitas empresas antecipam as campanhas e mantêm promoções durante vários dias ou ao longo de todo o mês.
É comum encontrar ações com nomes como "Esquenta Black Friday", "Semana Black Friday" e "Black November". Também podem aparecer benefícios como frete grátis, cashback, cupons e parcelamento facilitado.
Como surgiu a Black Friday?
A Black Friday surgiu nos Estados Unidos e acontece na sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças. A data também inicia o período de compras para o Natal no país.
Com o passar dos anos, a campanha ganhou força em outros lugares do mundo, incluindo o Brasil. Por aqui, as primeiras edições começaram no início da década de 2010, inicialmente com foco no comércio online.
Hoje, a data reúne ofertas em praticamente todos os segmentos e também ganhou espaço nas lojas físicas.
Quando será a Black Friday 2026?
Em 2026, a Black Friday acontece no dia 27 de novembro, última sexta-feira do mês. Mesmo com a data oficial marcada para a sexta-feira, muitas lojas devem começar as promoções antes. As ofertas também podem continuar até a Cyber Monday, que será no dia 30 de novembro.
Por isso, quem pretende comprar pode começar a acompanhar os preços ainda no início do mês, em vez de deixar tudo para a última hora.
Como aproveitar melhor as ofertas?
Mais do que encontrar um produto com desconto, fazer uma boa compra depende de planejamento. Algumas atitudes simples podem ajudar a economizar e evitar gastos além do necessário.
Faça uma lista do que realmente precisa
Antes das promoções começarem, anote quais produtos você pretende comprar. Isso ajuda a evitar que uma oferta faça você comprar algo que não estava nos planos.
Se a ideia é reformar ou decorar a casa, por exemplo, a lista pode incluir móveis, colchões, eletrodomésticos, iluminação e itens de organização.
Acompanhe os preços
Pesquise os valores antes da Black Friday. Assim, fica mais fácil saber se o desconto anunciado representa uma economia real.
Além do preço do produto, confira também o valor do frete, prazo de entrega e condições de pagamento. Salve o produto nos favoritos e acompanhe o preço até novembro. Assim, você consegue perceber melhor quando aparecer uma boa oferta.
Use cupons e cashback
Durante o período de promoções, algumas lojas oferecem cupons, cashback e condições especiais de pagamento. Dependendo da oferta, esses benefícios podem ser combinados e aumentar a economia.
Fique de olho nas ofertas por tempo limitado
Algumas promoções ficam disponíveis por poucas horas ou possuem estoque reduzido. Se você já pesquisou o produto e encontrou um preço que realmente vale a pena, é importante ficar atento ao prazo da oferta.
Vale a pena esperar a Black Friday?
Se a compra não for urgente, esperar a data pode ser uma opção para pesquisar preços e encontrar melhores condições de pagamento.
A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para antecipar as compras de Natal, trocar móveis, comprar eletrodomésticos ou investir em itens para a casa.
Atenção com golpes
O aumento das compras durante a Black Friday também pode ser aproveitado por criminosos para aplicar golpes . Entre as estratégias estão sites falsos, mensagens fraudulentas e promoções usadas para conseguir dados pessoais e financeiros.
Antes de finalizar uma compra, confira se o endereço é realmente o site oficial da loja e desconfie de ofertas muito abaixo do preço normalmente encontrado.
Também evite clicar diretamente em links recebidos por mensagens, redes sociais.
Antes de pagar, confira:
- se o site é oficial;
- o valor final da compra, incluindo o frete;
- os dados do destinatário do pagamento;
- as condições de troca e devolução.
Em caso de problemas com uma compra, o consumidor pode procurar a própria empresa e, se necessário, os órgãos de defesa do consumidor.
*Estagiária sob supervisão