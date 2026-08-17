FreePik Black Friday

A Black Friday de 2026 acontecerá no dia 27 de novembro, uma sexta-feira. A data já se tornou um dos principais momentos de compras do ano no Brasil e costuma movimentar tanto as lojas físicas quanto online.

Na semana da Black Friday do ano passado, o faturamento passou de R$ 10,19 bilhões, alta de 7,8% na comparação com 2024, quando foram registrados R$ 9,39 bilhões, segundo dados da Confi Neotrust, extraídos da plataforma Hora a Hora.

A data trás promoções em categorias como eletrônicos, eletrodomésticos, celulares, moda, beleza, móveis e itens para casa. Para quem já está de olho em algum produto, pode ser uma oportunidade de encontrar preços mais em conta.

Mas, antes de sair comprando, é importante se planejar. Afinal, nem toda oferta significa economia.

O que é a Black Friday?

A Black Friday é um evento que acontece todos os anos com promoções realizadas na última sexta-feira de novembro. Durante o período, lojas físicas e online oferecem descontos em diferentes produtos, criando uma das principais temporadas de compras do ano.

Apesar de sexta-feira concentrar as principais ofertas, muitas empresas antecipam as campanhas e mantêm promoções durante vários dias ou ao longo de todo o mês.

É comum encontrar ações com nomes como "Esquenta Black Friday", "Semana Black Friday" e "Black November". Também podem aparecer benefícios como frete grátis, cashback, cupons e parcelamento facilitado.

Como surgiu a Black Friday?

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos e acontece na sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças. A data também inicia o período de compras para o Natal no país.

Com o passar dos anos, a campanha ganhou força em outros lugares do mundo, incluindo o Brasil. Por aqui, as primeiras edições começaram no início da década de 2010, inicialmente com foco no comércio online.

Hoje, a data reúne ofertas em praticamente todos os segmentos e também ganhou espaço nas lojas físicas.

Quando será a Black Friday 2026?

Em 2026, a Black Friday acontece no dia 27 de novembro, última sexta-feira do mês. Mesmo com a data oficial marcada para a sexta-feira, muitas lojas devem começar as promoções antes. As ofertas também podem continuar até a Cyber Monday, que será no dia 30 de novembro.

Por isso, quem pretende comprar pode começar a acompanhar os preços ainda no início do mês, em vez de deixar tudo para a última hora.

Como aproveitar melhor as ofertas?

Mais do que encontrar um produto com desconto, fazer uma boa compra depende de planejamento. Algumas atitudes simples podem ajudar a economizar e evitar gastos além do necessário.

Faça uma lista do que realmente precisa

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Antes das promoções começarem, anote quais produtos você pretende comprar. Isso ajuda a evitar que uma oferta faça você comprar algo que não estava nos planos.

Se a ideia é reformar ou decorar a casa, por exemplo, a lista pode incluir móveis, colchões, eletrodomésticos, iluminação e itens de organização.

Acompanhe os preços

Pesquise os valores antes da Black Friday. Assim, fica mais fácil saber se o desconto anunciado representa uma economia real.

Além do preço do produto, confira também o valor do frete, prazo de entrega e condições de pagamento. Salve o produto nos favoritos e acompanhe o preço até novembro. Assim, você consegue perceber melhor quando aparecer uma boa oferta.

Use cupons e cashback

Durante o período de promoções, algumas lojas oferecem cupons, cashback e condições especiais de pagamento. Dependendo da oferta, esses benefícios podem ser combinados e aumentar a economia.

Fique de olho nas ofertas por tempo limitado

Algumas promoções ficam disponíveis por poucas horas ou possuem estoque reduzido. Se você já pesquisou o produto e encontrou um preço que realmente vale a pena, é importante ficar atento ao prazo da oferta.

Vale a pena esperar a Black Friday?

Se a compra não for urgente, esperar a data pode ser uma opção para pesquisar preços e encontrar melhores condições de pagamento.

A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para antecipar as compras de Natal, trocar móveis, comprar eletrodomésticos ou investir em itens para a casa.

Atenção com golpes

Reprodução: Seguradora Zurich Como se proteger de golpes online

O aumento das compras durante a Black Friday também pode ser aproveitado por criminosos para aplicar golpes . Entre as estratégias estão sites falsos, mensagens fraudulentas e promoções usadas para conseguir dados pessoais e financeiros.

Antes de finalizar uma compra, confira se o endereço é realmente o site oficial da loja e desconfie de ofertas muito abaixo do preço normalmente encontrado.

Também evite clicar diretamente em links recebidos por mensagens, redes sociais.

Antes de pagar, confira:

se o site é oficial;

o valor final da compra, incluindo o frete;

os dados do destinatário do pagamento;

as condições de troca e devolução.

Em caso de problemas com uma compra, o consumidor pode procurar a própria empresa e, se necessário, os órgãos de defesa do consumidor.

*Estagiária sob supervisão