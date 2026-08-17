Reprodução Saul Klein, empresário

Com o início da recuperação judicial solicitada pelo Grupo Casas Bahia, uma antiga polêmica envolvendo Saul Klein, filho do fundador da rede, voltou a chamar a atenção. O empresário começou a ser chamado de Jeffrey Epstein brasileiro.

O Grupo Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo ontem (16). A medida foi aprovada pelo Conselho de Administração e pelo acionista controlador da companhia e protocolada na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

Como surgiram as Casas Bahia?

As Casas Bahia foi fundada em 1952, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, pelo imigrante polonês Samuel Klein. Antes de abrir a primeira loja da rede, ele trabalhava como comerciante e vendia produtos de porta em porta.

Em 1957, Samuel abriu a primeira loja física, que recebeu o nome de Casas Bahia em homenagem aos muitos clientes nordestinos que viviam na região.

A empresa cresceu apostando principalmente no crediário, facilitando a compra de móveis e eletrodomésticos para consumidores que tinham dificuldade de acesso ao crédito. Com o passar dos anos, a rede se tornou uma das maiores varejistas do Brasil.

Foi nesse contexto que a família Klein construiu sua relação com a empresa. Saul Klein, filho de Samuel, também participou dos negócios da família, mas vendeu sua participação societária na rede em 2010.

Mas os problemas que envolvem a família Klein vão muito além da situação financeira das Casas Bahia. Enquanto a empresa enfrenta uma crise bilionária, Saul Klein voltou a aparecer nas mídias por conta de denúncias de exploração sexual envolvendo mulheres e adolescentes.

Como começaram as denúncias?

As acusações ganharam repercussão em 2020 no auge da pandemia da covid-19, após uma r eportagem do UOL revelar relatos de mulheres que frequentavam propriedades do empresário e denunciar supostos casos de aliciamento e exploração sexual.

O caso passou a ser investigado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que analisou denúncias e documentos r elacionados às mulheres que frequentavam as propriedades do empresário.

Anos depois, em 2024, uma investigação da Agência Pública ouviu mais de 60 pessoas, entre mulheres, ex-funcionários das Casas Bahia, ex-seguranças da família Klein, jornalistas e advogados. A reportagem também analisou mais de 5 mil páginas de processos judiciais.

Justiça condenou Saul Klein a pagar R$ 30 milhões

Em 2023, a Justiça do Trabalho condenou Saul Klein ao pagamento de R$ 30 milhões por dano moral coletivo em uma ação movida pelo MPT.

Segundo o órgão, o empresário teria atraído adolescentes e jovens entre 16 e 21 anos, em situação de vulnerabilidade social e econômica, com a promessa de oportunidades de trabalho como modelos.

Ainda de acordo com o MPT, após o aliciamento, as mulheres eram submetidas a um esquema de exploração sexua l nas propriedades de Klein.

Na sentença, a Justiça reconheceu, para fins trabalhistas, que diversas mulheres eram mantidas em condição análoga à de escravo e contratadas para trabalhos sexuais em favor do empresário.

Além da indenização, Klein foi proibido de praticar atos relacionados ao tráfico de pessoas, exploração sexual e submissão de pessoas a condições análogas à escravidão. A decisão também estabeleceu multa de R$ 100 mil para cada descumprimento.

Para onde vai a indenização?

Os R$ 30 milhões determinados pela Justiça serão destinados a três instituições sem fins lucrativos. O processo trabalhista corre em segredo de Justiça para preservar a identidade e a intimidade das vítimas.

Saul Klein virou réu em 2026

O caso ganhou atualizações em maio deste ano. A Justiça de São Paulo tornou Saul Klein réu em um processo criminal que apura acusações relacionadas à exploração sexual e organização criminosa.

Segundo a decisão, o empresário passou a responder por quatro crimes, entre eles organização criminosa e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual. Outras sete pessoas também passaram a responder ao processo.

O documento da 2ª Vara Criminal de Barueri foi assinado em 11 de maio de 2026.

Réu significa que a Justiça aceitou a denúncia e que o empresário passará a responder ao processo. Isso não representa uma condenação criminal. A defesa de Saul Klein nega as acusações e afirma que as relações eram consensuais.

E qual é a relação com as Casas Bahia?

Saul Klein é filho de Samuel Klein, fundador da rede. Apesar da ligação familiar com a história da empresa, as acusações envolvendo o empresário e o atual processo de recuperação judicial são situações diferentes.

O Grupo agora tenta reorganizar suas dívidas e continuar as operações enquanto o pedido de recuperação judicial é analisado pela Justiça.

Sofreu violência? Saiba onde buscar ajuda

Mulheres que passaram por situações de abuso, violência ou exploração sexual podem procurar ajuda e denunciar. A vítima não precisa enfrentar a situação sozinha e também pode buscar atendimento especializado para receber orientação e apoio.

Confira os principais canais:

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, gratuita e disponível 24 horas por dia. O serviço recebe denúncias, oferece orientações e informa os serviços de proteção disponíveis em cada região.

Central de Atendimento à Mulher, gratuita e disponível 24 horas por dia. O serviço recebe denúncias, oferece orientações e informa os serviços de proteção disponíveis em cada região. WhatsApp do Ligue 180: (61) 9610-0180. O canal também pode ser usado para buscar orientação e fazer denúncias.

(61) 9610-0180. O canal também pode ser usado para buscar orientação e fazer denúncias. Polícia Militar 190: em casos de emergência, violência em andamento ou risco imediato.

em casos de emergência, violência em andamento ou risco imediato. Delegacias da Mulher (DEAMs): também é possível procurar uma unidade especializada ou qualquer delegacia de polícia para registrar a ocorrência e buscar orientação.

Se você conhece alguém que esteja passando por uma situação de violência, também pode procurar o Ligue 180. O canal aceita denúncias feitas pela própria vítima ou por qualquer pessoa que tenha conhecimento do caso.

*Estagiária sob supervisão



