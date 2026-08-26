shutterstock Black Friday movimenta a economia e deixa muita gente no vermelho. Saiba como evitar armadilhas

Se você já começou a pensar no que quer comprar na Black Friday, saiba que não está sozinho. A data, que neste ano será em 27 de novembro, deve movimentar novamente lojas físicas e sites de compras em todo o Brasil.

Entre os produtos que mais despertam o interesse dos consumidores, as roupas aparecem em 1 lugar. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Google na data de hoje (26) 37% dos brasileiros pretendem comprar peças de vestuário durante a Black Friday.

O que os brasileiros mais querem comprar?

Roupas e acessórios : 37%

Calçados: 31%

Celulares: 30%

Eletrodomésticos: 29%

Roupas esportivas: 28%

Eletroportáteis: 28%

Perfumes: 26%

Beleza: 23%

Computadores: 22%

Móveis: 22%

E para pagar?

Reprodução Pix

A forma de pagamento mais usada, o Pix aparece disparado na frente.

De acordo com o levantamento, 56% dos consumidores afirmam que pretendem utilizar o meio de pagamento durante a Black Friday. O cartão de crédito parcelado vem logo depois, com 52%, seguido pelo cartão de crédito à vista, com 33%.

Também aparecem entre as opções cartão de débito (31%), dinheiro em espécie (19%), carteira digital (11%), boleto (9%), Pix parcelado (9%), cartão próprio das lojas (8%) e crediário (7%).

Caso você pretenda comprar, é bom já ficar de olho no preço e também na forma de pagamento oferecida pela loja.

Black Friday mais planejada

Para o Google, a Black Friday de 2026 deve ser a “Black do Planejamento”. Isso porque os consumidores estão começando a se preparar com antecedência.

Metade dos entrevistados pretende comprar alguma coisa na data e 48% já têm uma lista de desejos pronta.

E não é só colocar os produtos no carrinho e esperar a promoção. Cerca de 44% já começaram a pesquisar preços, mesmo com a Black Friday ainda alguns meses distante.

Psquisar antes para saber se aquele desconto anunciado realmente vale a pena.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Pesquisa

A Inteligência Artificial também pode auxiliar nessa preparação. Segundo o estudo, 15% dos consumidores pretendem usar IA para pesquisar produtos, acompanhar valores e entender se uma promoção é realmente vantajosa.

O levantamento do Google ouviu 2 mil pessoas pela internet em julho de 2026, em diferentes regiões do País.

Menos pessoas querem comprar, mas algumas pretendem gastar mais

Apesar de todo esse planejamento, a intenção de compra caiu em relação ao ano passado.

Em 2025, 61% dos entrevistados disseram que pretendiam fazer compras na Black Friday. Para 2026, o número caiu para quase metade dos entrevistados.

Mesmo assim, entre aqueles que pretendem aproveitar a data, 41% afirmam que podem gastar mais do que em 2025.

Buscar descontos continua sendo um dos principais motivos para comprar. Segundo a pesquisa, 80% dos consumidores costumam procurar descontos, enquanto 73% dizem que gostam de pesquisar até encontrar a melhor oferta.

Além disso, 72% acompanham promoções do mercado com frequência.

A Black Friday já tem mais de 15 anos no Brasil e é notável a evolução do consumidor nesse período. Ele está mais maduro, chega para a data mais preparado e com mais repertório em relação ao que deseja. Antonella Weyner, lead de insights para Varejo no Google.

Desconto, frete grátis ou cashback?

Quem nunca ficou esperando aquele desconto aparecer para finalmente comprar um produto? Para os consumidores brasileiros, os chamados incentivos podem fazer toda a diferença na hora de decidir pela compra.

Uma outra pesquisa encomendada pelo Google, realizada em parceria com a Quantas, ouviu 4 mil brasileiros de diferentes classes sociais e regiões do país.

O levantamento mostrou que 81% das compras já são influenciadas por algum tipo de incentivo, como desconto, frete grátis e cashback.

O desconto aparece como a vantagem mais procurada pelos consumidores. Depois, vêm o frete grátis e os cupons.

Consumidor está de olho no próprio bolso

Mesmo com o interesse por promoções, o cenário econômico ainda pesa na decisão de compra.

Uma pesquisa realizada pela Offerwise, com 2 mil brasileiros, apontou que 51% estão com a renda comprometida.

Com o orçamento mais apertado, o consumidor tende a pensar mais antes de gastar e procurar maneiras de fazer o dinheiro render.

Apesar de o bolso do consumidor estar mais apertado, sempre há expectativa pelo melhor desconto e por uma boa promoção. E os momentos de maior aperto são os que pedem melhores ofertas e melhores estratégias. Gleydis Salvanha, diretora de varejo e tecnologia do Google Brasil.

De acordo com ela, o consumidor está mais racional para as compras, mas o comércio eletrônico brasileiro continua crescendo. Por isso, a expectativa é de que a Black Friday deste ano ainda possa trazer boas surpresas.

No ano passado, a semana da Black Friday movimentou mais de R$ 10,19 bilhões, segundo dados da Confi Neotrust, extraídos da plataforma Hora a Hora. O valor representou uma alta de 7,8% em relação a 2024, quando o faturamento chegou a R$ 9,39 bilhões.

Agora, resta esperar até novembro para descobrir quais ofertas vão realmente valer a pena.

*Estagiária sob supervisão