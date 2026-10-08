Reprodução: Casas Bahia Leilão da Casas Bahia tem 124 lotes e ofertas a partir de R$ 211

Quem pensa em renovar a casa pode encontrar uma oportunidade no novo leilão da Casas Bahia. A empresa colocou 124 lotes de móveis e eletrodomésticos à venda, com produtos como: sofás, colchões, geladeiras, fogões, máquinas de lavar e televisores.

O leilão é realizado pela plataforma Kwara e termina no dia 20 de outubro, a partir das 10h.

Os valores começam com R$ 211, mas podem subir até o encerramento, já que os participantes podem aumentar os lances durante a disputa.

O que está à venda?

Entre os itens disponíveis estão uma bancada Atla s, uma lavadora Brastemp de 15 kg, uma mesa de centro Patrimar Laila, refrigeradores Electrolux e Smart TVs TCL de 75 e 98 polegadas.

Nos lotes de móveis, há, por exemplo:

6 sofás Linoforte por R$ 996;

Cerca de 10 colchões e boxes Cama in Box por R$ 1.516;

7 colchões Umaflex por R$ 1.018;

Cerca de 10 boxes Umaflex por R$ 544;

Aproximadamente 15 colchões e cabeceiras Hellen por R$ 734.

Também há outras opções de sofás. Um lote com 5 unidades da Luizzi aparece com lance de R$ 1.097. Outro reúne 7 sofás Hellen por R$ 867. Já um terceiro lote tem 3 sofás Luizzi por R$ 841.

Eletrodomésticos

Nessa categoria, os preços também chamam atenção.

Um fogão Atlas Dako Magister aparece com lance de R$ 386. Já um lote com dois fogões tem oferta de R$ 326.

Para quem está procurando geladeira, há modelos como:

Electrolux IT56S: R$ 1.073;

Samsung RT46K6A4KS9: R$ 1.274;

Brastemp BRM44HB: R$ 894.

Os valores acima são os lances registrados no momento da consulta. Ou seja: eles podem aumentar até o fim do leilão.

O preço do lance não é o valor final

iStock Veja com está a reputação da loja virtual no site do Reclame Aqui ou no Procon do seu estado

É importante colocar as taxas na conta da compra. A Kwara cobra 5% de comissão para o leiloeiro e mais 15% de despesas administrativas. Juntas, as cobranças representam 20% sobre o valor do arremate.

Funciona assim: se você arrematar um produto por R$ 1.000, terá mais R$ 200 em taxas. Assim, o item vai custar R$ 1.200, sem contar o transporte.

Produtos podem ter defeitos

Os produtos são vendidos no estado em que se encontram. Isso significa que podem ter marcas de uso, riscos, avarias, peças faltando ou até problemas de funcionamento.

Além dos itens não possuir garantia eles não podem ser trocados depois da compra.

As fotos publicadas no site ajudam a mostrar a condição dos produtos, mas não são garantia de que eles estejam em perfeito estado.

Leia também: Leilões das Casas Bahia: de onde vêm os produtos vendidos?



Alguns itens podem também estar bloqueados ou exigir senhas, códigos ou cadastros para funcionar. Nesses casos, o comprador pode ter que resolver a situação por conta própria.

Por isso, leia todas as informações do lote e o edital antes de dar o lance.

Como dar um lance?

Primeiro, faça o cadastro na plataforma e aguardar a aprovação.

Depois, escolha os lotes que deseja e pode começar a oferecer os valores.

É possível dar o lance manualmente ou usar uma ferramenta de lance automático, que permite programar ofertas.

Quem vencer precisa ficar atento a como funciona o pagamento. O valor do arremate deve ser pago via Pix em até um dia útil após a aprovação do lance vencedor. O atraso pode gerar multa.

E para retirar o produto?

Depois do pagamento, o comprador precisa agendar a retirada com a equipe responsável.

É necessário levar um veículo adequado e vazio para transportar os produtos. A retirada não pode ser feita a pé ou de moto. Também é obrigatório usar calçado de segurança no local.

Caso o lote tiver vários produtos, o comprador precisa levar todos os itens. Não dá para escolher apenas os que interessam depois do arremate.

Leilão acontece durante recuperação judicial

O leilão ocorre em um momento delicado para a Casas Bahia. O Grupo Casas Bahia está em recuperação judicial, processo usado para reorganizar as dívidas e tentar manter as atividades da empresa enquanto são feitas negociações com os credores.

A companhia entrou com o pedido em 16 de agosto. Em 2024, a empresa já havia recorrido a uma recuperação extrajudicial envolvendo cerca de R$ 4,1 bilhões em dívidas.

Nos últimos meses, a Casas Bahia também anunciou medidas para reduzir despesas, como fechamento de lojas e redução de investimentos.

Lívia Coimbra/iG Loja Casas Bahia fechada

Conforme a empresa, os leilões fazem parte de uma operação recorrente com produtos do Departamento de Assistência Técnica (DAT).

A Casas Bahia afirma que as lojas físicas e o comércio eletrônico continuam funcionando normalmente.

Cuidado com golpes

Antes de participar, confira se você está realmente acessando o site oficial da Kwara. Desconfie de páginas, anúncios ou pessoas que peçam pagamentos fora dos canais indicados no edital. Também vale ler todas as regras antes de fazer qualquer oferta.