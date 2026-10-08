Conteúdo gerado por IA Aposentados do INSS são alvo de golpe com falsa prova de vida

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisam ficar atentos para um novo golpe que começou a circular nesses últimos dias por mensagens de celular.

Criminosos fingem que são funcionários do órgão afirmam que é necessário realizar suposta atualização da prova de vida para evitar o bloqueio ou corte do benefício.

Os golpistas podem pedir dados pessoais, documentos e até informações bancárias. Em alguns casos, a vítima também recebe links para acessar páginas falsas e realizar uma “atualização cadastral”.

Prova de vida não precisa ser feita dessa forma

Hoje em dia, o INSS realiza a comprovação de vida, na maioria dos casos, de maneira automática, com o cruzamento de informações disponíveis em bases de dados oficiais.

Se tiver alguma dúvida quanto a situação do benefício, procure os canais oficiais do INSS, como o aplicativo Meu INSS ou a Central 135.

Reprodução/GOV Meu INSS é um dos serviços digitais do governo





INSS não pede senha nem transferência de dinheiro

O INSS reforça que os beneficiários devem ficar atentos a contatos suspeitos. O órgão não solicita senhas, dados bancários ou transferências de dinheiro por telefone ou mensagens.

Também é importante desconfiar de pessoas que afirmam ser servidores e tentam obter informações pessoais fora dos canais oficiais.

Outra orientação é nunca clicar em links recebidos de remetentes desconhecidos.

Cuidado com o phishing

O golpe também pode envolver uma prática conhecida como phishing. Nesse tipo de fraude, os criminosos enviam links que parecem verdadeiros e imitam sites ou serviços oficiais.

Ao acessar a página falsa, a vítima pode ser induzida a informar CPF, senha, dados bancários, número de documentos e outras informações pessoais.

Esses dados podem ser utilizados posteriormente em outras fraudes, como abertura de contas, contratação de serviços ou movimentações financeiras em nome da vítima.

Como se proteger de golpes digitais?

Não compartilhe seus dados com desconhecidos: CPF, RG, endereço, número de cartão, senhas e outras informações pessoais são dados importantes e devem ser protegidos.

Antes de fornecer informações, confirme se o pedido realmente vem de uma instituição oficial e se o canal é seguro.

Crie senhas fortes e diferentes: Evite usar senhas fáceis de descobrir, como nome, data de nascimento ou sequências simples de números.

Sempre que possível, use combinações com letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Também evite utilizar a mesma senha em diferentes serviços.

Ative a autenticação em dois fatores: A autenticação de dois fatores tem uma proteção maior às contas.

Mesmo que um criminoso consiga descobrir sua senha, ele ainda precisará de um segundo código para acessar o serviço.

Esse recurso pode ser ativado em aplicativos bancários, e-mails, redes sociais e outras plataformas que armazenam informações importantes.

Desconfie de mensagens com urgência: Frases como “seu benefício será bloqueado”, “atualize agora” ou “evite a suspensão do pagamento” podem ser usadas pelos criminosos para assustar a vítima e fazê-la agir sem pensar.

Antes de tomar qualquer atitude, procure o canal oficial da instituição e confirme a informação.

Não clique em links suspeitos: Recebeu uma mensagem com um link inesperado? Não clique.

Em caso de dúvida, entre diretamente no aplicativo ou site oficial da instituição, sem utilizar o link recebido na mensagem.

Governo Federal possui canal para denúncias

Quem identificar uma possível fraude digital também pode denunciar o caso às autoridades.

O Governo Federal mantém o canal Sem Fraude, destinado ao recebimento de denúncias relacionadas a golpes digitais, páginas falsas, campanhas de phishing, vazamentos de dados e outros incidentes.

As informações registradas podem ajudar na identificação de fraudes e nas ações de investigação e combate aos crimes digitais.