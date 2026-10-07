Reprodução/INSS undefined

Alguns aposentados do INSS podem ter direito a um aumento de 25% no valor que recebe do benefício. Este adicional é destinado a segurados que precisam da ajuda permanente de outra pessoa para realizar tarefas básicas do dia a dia, como: tomar banho, se alimentar ou se locomover.

O benefício pode representar um reforço importante no orçamento de quem enfrenta essas devidas limitações na qual exigem acompanhamento constante.

Quanto o aposentado pode receber a mais?

O adicional corresponde a 25% do valor da aposentadoria. Considerando o salário mínimo de R$ 1.621 em 2026, por exemplo, um segurado que recebe nesse valor pode ter um acréscimo de R$ 405,25. Nesse caso, o benefício chegaria a R$ 2.026,25 no mês.

O adicional não é concedido de maneira automtica a todos os aposentados que recebem o salário mínimo. É necessário cumprir os requisitos e comprovar que existe uma necessidade permanente de assistência.

Quem pode receber o adicional?

Este pagamento é destinado aos segurados que recebem aposentadoria por incapacidade permanente e dependem da ajuda de outra pessoa para realizar atividades da vida diária.

Dentre as situações estão:

cegueira total;

perda de nove ou mais dedos das mãos;

paralisia dos dois braços ou das duas pernas;

perda das pernas quando não for possível utilizar prótese;

perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que seja possível utilizar prótese;

perda de um braço e uma perna quando não for possível utilizar prótese;

alterações graves das faculdades mentais que dificultem o pensamento, o raciocínio e a tomada de decisões;

doença que deixe o segurado acamado;

incapacidade permanente para realizar atividades básicas do dia a dia.

A presença de uma dessas condições, não garante automaticamente o pagamento. O INSS precisa avaliar cada caso e confirmar a necessidade de assistência permanente.

Como o INSS verifica se o segurado tem direito?

Para receber o adicional, o aposentado precisa passar por uma avaliação médica do INSS.

Durante a perícia, é analisado se a pessoa realmente necessita da ajuda de outra pessoa para realizar suas atividades diárias.

Reprodução / JusBrasl Perícia Médica do INSS

Após a avaliação, o resultado passa pela análise responsável pela perícia médica. Somente após dessa etapa é que o pedido poderá ser aprovado ou negado.

Como solicitar?

O pedido pode ser feito de forma online, pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou pela Central 135.

Depois de solicitar o adicional, o segurado poderá ser chamado para uma perícia médica.

É importante apresentar documentos médicos que ajudem a demonstrar as limitações enfrentadas no dia a dia.

Para quem depende de cuidados constantes, esse valor a mais pode fazer diferença. Por isso, aposentados que acreditam se enquadrar nas regras devem ficar atentos e buscar informações antes de fazer a solicitação. O pedido passa por análise do INSS e a concessão depende da comprovação da necessidade de assistência permanente.

Atenção aos golpes

Quem pretende solicitar o adicional deve ficar atento a possíveis golpes. O INSS não cobra valores antecipados para liberar o benefício e o segurado não precisa pagar terceiros para fazer o pedido.

Desconfie de pessoas que prometem aprovação garantida, solicitam pagamentos ou pedem senhas e dados pessoais. Para evitar possiveis problemas, utilize somente os canais oficiais, como o aplicativo ou site Meu INSS e a Central 135.