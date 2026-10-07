Alguns aposentados do INSS podem ter direito a um aumento de 25% no valor que recebe do benefício. Este adicional é destinado a segurados que precisam da ajuda permanente de outra pessoa para realizar tarefas básicas do dia a dia, como: tomar banho, se alimentar ou se locomover.
O benefício pode representar um reforço importante no orçamento de quem enfrenta essas devidas limitações na qual exigem acompanhamento constante.
Quanto o aposentado pode receber a mais?
O adicional corresponde a 25% do valor da aposentadoria. Considerando o salário mínimo de R$ 1.621 em 2026, por exemplo, um segurado que recebe nesse valor pode ter um acréscimo de R$ 405,25. Nesse caso, o benefício chegaria a R$ 2.026,25 no mês.
O adicional não é concedido de maneira automtica a todos os aposentados que recebem o salário mínimo. É necessário cumprir os requisitos e comprovar que existe uma necessidade permanente de assistência.
Quem pode receber o adicional?
Este pagamento é destinado aos segurados que recebem aposentadoria por incapacidade permanente e dependem da ajuda de outra pessoa para realizar atividades da vida diária.
Dentre as situações estão:
- cegueira total;
- perda de nove ou mais dedos das mãos;
- paralisia dos dois braços ou das duas pernas;
- perda das pernas quando não for possível utilizar prótese;
- perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que seja possível utilizar prótese;
- perda de um braço e uma perna quando não for possível utilizar prótese;
- alterações graves das faculdades mentais que dificultem o pensamento, o raciocínio e a tomada de decisões;
- doença que deixe o segurado acamado;
- incapacidade permanente para realizar atividades básicas do dia a dia.
A presença de uma dessas condições, não garante automaticamente o pagamento. O INSS precisa avaliar cada caso e confirmar a necessidade de assistência permanente.
Como o INSS verifica se o segurado tem direito?
Para receber o adicional, o aposentado precisa passar por uma avaliação médica do INSS.
Durante a perícia, é analisado se a pessoa realmente necessita da ajuda de outra pessoa para realizar suas atividades diárias.
Após a avaliação, o resultado passa pela análise responsável pela perícia médica. Somente após dessa etapa é que o pedido poderá ser aprovado ou negado.
Como solicitar?
O pedido pode ser feito de forma online, pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou pela Central 135.
Depois de solicitar o adicional, o segurado poderá ser chamado para uma perícia médica.
É importante apresentar documentos médicos que ajudem a demonstrar as limitações enfrentadas no dia a dia.
Para quem depende de cuidados constantes, esse valor a mais pode fazer diferença. Por isso, aposentados que acreditam se enquadrar nas regras devem ficar atentos e buscar informações antes de fazer a solicitação. O pedido passa por análise do INSS e a concessão depende da comprovação da necessidade de assistência permanente.
Atenção aos golpes
Quem pretende solicitar o adicional deve ficar atento a possíveis golpes. O INSS não cobra valores antecipados para liberar o benefício e o segurado não precisa pagar terceiros para fazer o pedido.
Desconfie de pessoas que prometem aprovação garantida, solicitam pagamentos ou pedem senhas e dados pessoais. Para evitar possiveis problemas, utilize somente os canais oficiais, como o aplicativo ou site Meu INSS e a Central 135.