Divulgação Shake Shack chega ao Brasil com primeira loja em 2027 e plano de 40 unidades

A Shake Shack, uma famosa rede americana de lanchonetes, finalmente chegará ao Brasil. A empresa fechou um acordo com a Bold Hospitality Company, grupo responsável por marcas como Outback, Abbraccio e Aussie, para abrir 40 restaurantes no país até o ano de 2036.

O plano é ampliar a presença da marca aos poucos e levar o famoso hambúrguer norte americano para outras regiões brasileiras.

São Paulo foi escolhida para receber a primeira unidade da Shake Shack no país.

A possibilidade já vinha sendo discutida por um tempo. Em setembro de 2024, o diretor de marketing da rede visitou São Paulo e indicou que o Brasil estava entre os mercados avaliados para uma futura expansão, e será realizada uma unidade em 2027.

A Shake Shack pretende abrir no país até 2036 em torno de 40 lojas.

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A rede que nasceu em Nova York

A Shake Shack começou em 2004, no Madison Square Park, em Nova York. Onde começou como uma pequena operação e se transformou em uma marca internacional. Hoje em dia. a rede tem mais de 740 unidades espalhadas pelo mundo.

Nos Estados Unidos, são cerca de 475 restaurantes distribuídos por 36 estados e pelo Distrito de Columbia. Outros 265 estão espalhados por cidades como Londres, Tóquio, Seul, Dubai e Cidade do México.

Na América Latina, a marca já está presente no México há sete anos e também tem planos de iniciar operações no Panamá.

Brasil já estava no radar

Conforme o Michael Kark, presidente de licenciamento global da Shake Shack, o mercado brasileiro era um dos mais pedidos pelos clientes da rede.

À medida que seguimos nos expandindo pela América Latina, o Brasil sempre se destacou como um dos mercados mais pedidos pelos nossos clientes Michael Kark, presidente de licenciamento global da Shake Shack, em comunicado.

A escolha faz parte de uma estratégia maior de crescimento da empresa pela América Latina. E pelo visto, a Shake Shack não será a única marca americana de alimentação de olho no país.

Em setembro, a Papa Johns, uma das maiores redes de pizzarias do mundo, informou que procura parceiros para abrir sua primeira unidade brasileira. A previsão é que a estreia aconteça também em São Paulo entre o fim de 2027 e o início de 2028.

Quem está por trás da chegada?

Para entrar no Brasil, a Shake Shack escolheu uma parceira que já conhece bem o mercado de restaurantes. A Bold Hospitality tem sede em São Paulo e reúne marcas conhecidas dos brasileiros, como:

Outback Steakhouse

Abbraccio

Aussie

Criada em 2025, a holding é controlada por um fundo administrado pela Vinci Compass. A Bloomin’ Brands International, dona global do Outback, possui participação minoritária.

A empresa atua no segmento conhecido como casual dining ( Ato de jantar ou de fazer refeições, especialmente de forma mais formal ou em restaurantes).

O famoso hambúrguer vai ser igual ao dos EUA?

A ideia é manter a identidade da marca, mas também adaptar alguns produtos ao gosto brasileiro.

Entre os itens que devem aparecer no cardápio estão alguns dos maiores sucessos da rede:

ShackBurger: o hambúrguer mais conhecido da marca

Chicken Shack: sanduíche de frango

Batatas onduladas: um dos acompanhamentos tradicionais

Frozen custard: sobremesa cremosa feita à base de leite e ovos

Reprodução: Redes Sociais Produtos da Shake Shack





Mas também terá novidades.

A empresa pretende criar produtos inspirados na culinária brasileira e trabalhar com produtores e fornecedores locais do país.

A proposta segue o conceito Stand For Something Good, lema da Shake Shack relacionado à qualidade dos ingredientes, às comunidades e à escolha de parceiros.

Quem vai comandar a operação brasileira?

A operação terá uma estrutura própria dentro da Bold. Mauro Guardabassi será o presidente da Shake Shack Brasil e ficará à frente da chegada da marca ao país.

Para Pierre Berenstein, CEO da Bold Hospitality, a parceria representa um novo momento para o grupo.

As empresas, de acordo com ele, tem em comum a aposta em comida de qualidade e em uma experiência diferenciada para o consumidor.

E você, ficou curioso para provar os famosos hambúrgueres americanos?

A espera já tem data para acabar. Para quem gosta de conhecer novas marcas e experimentar sabores diferentes, a chegada da Shake Shack promete ser uma boa novidade. Agora é só aguardar para descobrir se o queridinho dos americanos irá conquistar os brasileiros.