Divulgação Jota.ia

O Jota.ai é um agente de inteligência artificial criado para ajudar a cuidar da vida financeira. A ferramenta funciona pelo WhatsApp e por aplicativo e permite realizar tarefas como consultar saldos, fazer Pix, pagar boletos, analisar gastos e controlar despesas. A empresa ganhou notoriedade após assumir o patrocínio master do Corinthians (saiba mais abaixo).

O usuário conversa com o Jota e faz o pedido por texto, áudio, foto ou arquivo. A plataforma também permite conectar contas de diferentes bancos por meio do Open Finance.

O Jota foi fundado por Davi Holanda, ex-executivo do PagBank e um dos fundadores da Bankly. A empresa foi lançada em janeiro de 2025 inicialmente com foco em microempreendedores e pequenas empresas.

Como funciona o Jota.ai?



O Jota funciona como uma conversa. O usuário pode, por exemplo, enviar uma mensagem pedindo um Pix, mandar uma foto de um boleto para pagamento ou perguntar quanto tem disponível em determinada conta.

O Jota afirma que bancos como Nubank, Itaú e Mercado Pago podem ser conectados à plataforma, por meio do Open Finance.

Além das finanças pessoais, a ferramenta possui recursos para empresas e pequenos negócios, como controle de despesas, cobranças e acompanhamento de recebimentos.

O que o Jota.ai pode fazer?

Entre as principais funções estão:

consultar saldos e extratos;

fazer Pix;

pagar boletos;

analisar faturas;

organizar gastos;

avisar sobre contas próximas do vencimento;

criar cobranças;

gerar QR Code para pagamentos;

conectar diferentes contas bancárias;

pesquisar preços e fornecedores.

A plataforma também pode interpretar comandos enviados por áudio e informações presentes em fotos e arquivos.

Jota.ai e Corinthians

Divulgação Anúncio do Corinthians

O Jota também ganhou visibilidade fora do mercado financeiro por sua parceria com o Corinthians. A empresa passou a investir no futebol como parte da estratégia de expansão da marca.

Na prática, o diferencial do Jota.ai está na tentativa de transformar operações financeiras que normalmente exigem vários aplicativos em tarefas feitas por meio de uma conversa. O usuário pede o que precisa e a inteligência artificial interpreta o comando para realizar a operação ou apresentar a informação solicitada.