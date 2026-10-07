O Jota.ai é um agente de inteligência artificial criado para ajudar a cuidar da vida financeira. A ferramenta funciona pelo WhatsApp e por aplicativo e permite realizar tarefas como consultar saldos, fazer Pix, pagar boletos, analisar gastos e controlar despesas. A empresa ganhou notoriedade após assumir o patrocínio master do Corinthians (saiba mais abaixo).
O usuário conversa com o Jota e faz o pedido por texto, áudio, foto ou arquivo. A plataforma também permite conectar contas de diferentes bancos por meio do Open Finance.
O Jota foi fundado por Davi Holanda, ex-executivo do PagBank e um dos fundadores da Bankly. A empresa foi lançada em janeiro de 2025 inicialmente com foco em microempreendedores e pequenas empresas.
Como funciona o Jota.ai?
O Jota funciona como uma conversa. O usuário pode, por exemplo, enviar uma mensagem pedindo um Pix, mandar uma foto de um boleto para pagamento ou perguntar quanto tem disponível em determinada conta.
O Jota afirma que bancos como Nubank, Itaú e Mercado Pago podem ser conectados à plataforma, por meio do Open Finance.
Além das finanças pessoais, a ferramenta possui recursos para empresas e pequenos negócios, como controle de despesas, cobranças e acompanhamento de recebimentos.
O que o Jota.ai pode fazer?
Entre as principais funções estão:
- consultar saldos e extratos;
- fazer Pix;
- pagar boletos;
- analisar faturas;
- organizar gastos;
- avisar sobre contas próximas do vencimento;
- criar cobranças;
- gerar QR Code para pagamentos;
- conectar diferentes contas bancárias;
- pesquisar preços e fornecedores.
A plataforma também pode interpretar comandos enviados por áudio e informações presentes em fotos e arquivos.
Jota.ai e Corinthians
O Jota também ganhou visibilidade fora do mercado financeiro por sua parceria com o Corinthians. A empresa passou a investir no futebol como parte da estratégia de expansão da marca.
Na prática, o diferencial do Jota.ai está na tentativa de transformar operações financeiras que normalmente exigem vários aplicativos em tarefas feitas por meio de uma conversa. O usuário pede o que precisa e a inteligência artificial interpreta o comando para realizar a operação ou apresentar a informação solicitada.