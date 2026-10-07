Jota.ia
Divulgação
Jota.ia

O Jota.ai é um agente de  inteligência artificial criado para ajudar a cuidar da vida financeira. A ferramenta funciona pelo WhatsApp e por aplicativo e permite realizar tarefas como consultar saldos, fazer Pix, pagar boletos, analisar gastos e controlar despesas. A empresa ganhou notoriedade após assumir o patrocínio master do  Corinthians (saiba mais abaixo).

O usuário conversa com o Jota e faz o pedido por texto, áudio, foto ou arquivo. A plataforma também permite conectar contas de diferentes bancos por meio do Open Finance.

O Jota foi fundado por Davi Holanda, ex-executivo do PagBank e um dos fundadores da Bankly. A empresa foi lançada em janeiro de 2025 inicialmente com foco em microempreendedores e pequenas empresas.

Como funciona o Jota.ai?

O Jota funciona como uma conversa. O usuário pode, por exemplo, enviar uma mensagem pedindo um Pix, mandar uma foto de um boleto para pagamento ou perguntar quanto tem disponível em determinada conta.

O Jota afirma que bancos como Nubank, Itaú e Mercado Pago podem ser conectados à plataforma, por meio do Open Finance.

Além das finanças pessoais, a ferramenta possui recursos para empresas e pequenos negócios, como controle de despesas, cobranças e acompanhamento de recebimentos.

O que o Jota.ai pode fazer?

Entre as principais funções estão:

  • consultar saldos e extratos;
  • fazer Pix;
  • pagar boletos;
  • analisar faturas;
  • organizar gastos;
  • avisar sobre contas próximas do vencimento;
  • criar cobranças;
  • gerar QR Code para pagamentos;
  • conectar diferentes contas bancárias;
  • pesquisar preços e fornecedores.

A plataforma também pode interpretar comandos enviados por áudio e informações presentes em fotos e arquivos.

Jota.ai e Corinthians

Anúncio do Corinthians
Divulgação
Anúncio do Corinthians

O Jota também ganhou visibilidade fora do mercado financeiro por sua parceria com o Corinthians. A empresa passou a investir no futebol como parte da estratégia de expansão da marca.

Na prática, o diferencial do Jota.ai está na tentativa de transformar operações financeiras que normalmente exigem vários aplicativos em tarefas feitas por meio de uma conversa. O usuário pede o que precisa e a inteligência artificial interpreta o comando para realizar a operação ou apresentar a informação solicitada.

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/2026-10-07/jota-ai-o-que-e.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes