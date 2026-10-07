Unidade central do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo em São Paulo
Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo
Unidade central do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo em São Paulo

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate)  abriu inscrições para 570 vagas no programa POT Mães Guardiãs, voltado a mães de alunos e mulheres da comunidade escolar para atuarem na rede municipal de ensino. As interessadas podem se cadastrar pelo Portal Cate até o dia 13 de outubro.

Com bolsa-auxílio de R$ 1.702,05 e carga horária de 30 horas semanais (seis horas diárias, de segunda a sexta-feira), as vagas são destinadas à substituição de participantes que estão concluindo a permanência no programa. As selecionadas atuarão por 12 meses — com possibilidade de renovação por mais seis — em equipamentos como EMEIs, Ciejas e CEIs, em um raio de até dois quilômetros de suas residências.


O que é o POT Mães Guardiãs?

Criada em 2021 pelas secretarias municipais de Educação e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a iniciativa abrange funções de busca ativa para combate à evasão escolar, apoio em hortas pedagógicas e incentivo à sustentabilidade (Guardiãs da Alimentação Escolar), além de ações para a promoção da cultura de paz e acolhimento nos ambientes escolares.

Quais são os requisitos para participar do processo seletivo?

Para se candidatar, é necessário preencher o formulário on-line no Portal Cate, informando dados pessoais e a região onde reside e prefere trabalhar. Os critérios exigidos para participação incluem:

  • Ter entre 18 e 59 anos e residir na capital paulista há pelo menos dois anos;
  • Estar desempregada há pelo menos seis meses e não receber benefícios como seguro-desemprego ou FGTS;
  • Possuir renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa;
  • Ter filho matriculado na rede municipal ou pertencer à comunidade escolar (como avós, cuidadoras e responsáveis legais);
  • Escolaridade a partir do ensino fundamental incompleto e comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Após a triagem das inscrições, a equipe técnica da Prefeitura convocará as pré-selecionadas para a entrega e verificação dos documentos comprobatórios e a assinatura do termo de compromisso. As aprovadas passarão por capacitação on-line no Portal Cate e formação especializada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.

Clique aqui para acessar o Portal Cate e se inscrever nas vagas

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