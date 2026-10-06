Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Unidade do Cate no Centro Histórico

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) está com inscrições abertas até quarta-feira (7) para um processo seletivo com 4 mil oportunidades de emprego em áreas como saúde, logística, educação, comércio e serviços. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 4.000. Os interessados podem se candidatar pelo Portal Cate ou presencialmente em um dos 46 postos de atendimento espalhados pela capital paulista.

Na área de atendimento, são mais de 300 postos disponíveis com remunerações entre R$ 1.621 e R$ 2.221, voltados a candidatos com ensino fundamental ou médio completo, com ou sem experiência prévia. As vagas estão concentradas em bairros como Vila Formosa, Jardim Adutora, Parque São Lucas, Vila Ema e Tatuapé.

O setor de construção civil e manutenção também oferece mais de 50 oportunidades para cargos como pintor, pedreiro, serralheiro e auxiliar de manutenção predial. Com vencimentos entre R$ 1.889 e R$ 4.000, as posições atendem bairros como Vila Formosa, Jabaquara, Interlagos e Morumbi. A escolaridade mínima exigida vai do ensino fundamental incompleto ao médio completo, sendo que algumas funções não requerem prática anterior.

Oportunidades na saúde e na gastronomia

Na área da saúde, há mais de 30 postos de trabalho abertos para técnicos e auxiliares de enfermagem com atuação em Itaquera e na Mooca. Os vencimentos ficam entre R$ 2.000 e R$ 2.989. Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo, experiência na função e apresentar as certificações e documentos específicos do Conselho de Classe.





Já o segmento de gastronomia soma mais de 70 postos para cozinheiro, ajudante, garçom e coordenador, distribuídos por regiões como Butantã, Carrão, Jabaquara, Tatuapé, Paraíso e Liberdade. Os salários variam de R$ 1.647 a R$ 2.555, e o perfil exige do ensino fundamental ao superior completo, além de experiência entre 3 e 6 meses na área.

Logística e atendimento móvel na zona norte

Para o setor de logística, são ofertadas mais de 62 vagas em todas as regiões da capital, com ganhos de até R$ 2.182. A escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental completo e a maioria das empresas contratantes oferece treinamento prático, sem exigência de vasta bagagem profissional.

Processos seletivos no Cate Móvel

Além dos postos fixos, o Cate Móvel realizará um mutirão de atendimento na Zona Norte no dia 14 de outubro, oferecendo mais de 150 vagas para porteiro e auxiliar de limpeza. Os salários ficam entre R$ 1.837 e R$ 2.031, acompanhados de pacote de benefícios com vale-alimentação, vale-transporte, convênios médico e odontológico, além de bônus por assiduidade.

A seleção ocorrerá das 9h às 16h na Rua Luís Pereira Rebouças, na altura do nº 565, no bairro de Santa Fé. Para o posto de porteiro, exige-se ensino médio completo, experiência na função e curso de formação na área. Já para a função de auxiliar de limpeza, basta ter o ensino fundamental completo, sem necessidade de experiência prévia.

Clique aqui para conferir os endereços dos Cates na capital

Clique aqui para acessar o Portal Cate e se inscrever nas vagas