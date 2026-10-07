Gerado por IA Dúvida é dos apostadores que têm saldo nas contas das plataformas

As empresas de apostas on-line autorizadas a operar no Brasil começam nesta quarta-feira (7) a informar aos bancos os saldos que ainda estão nas contas dos apostadores. Ao todo, R$ 1,325 bilhão de cerca de 26,5 milhões de pessoas aguardam devolução após o fim das operações das bets no país.

Os dados, separados por Cadastro de Pessoa Física (CPF) e vinculados à conta bancária usada nos depósitos, deverão ser enviados pelas plataformas até quinta-feira (8). Com essas informações, as instituições financeiras terão de devolver os valores de 9 a 14 de outubro.

Veja os números

R$ 1,325 bilhão ainda aguarda devolução;

26,5 milhões de apostadores têm saldo nas plataformas;

86,2 milhões de contas têm menos de R$ 1;

R$ 15,5 milhões estão nessas contas com saldo entre R$ 0,01 e R$ 0,99;

188 sites legalizados tiveram a autorização cancelada;

13.241 sites ilegais foram encaminhados para bloqueio.

Como será a devolução

Os bancos deverão transferir os valores diretamente para as contas utilizadas pelos apostadores para fazer os depósitos nas plataformas.

O cronograma definido pelo governo estabelece:

7 e 8 de outubro: bets enviam aos bancos os saldos por CPF e os dados bancários;

9 a 14 de outubro: bancos fazem a devolução aos apostadores;

14 de outubro em diante: valores que não puderem ser devolvidos são encaminhados à Caixa Econômica Federal;

após o repasse à Caixa: a instituição fica responsável por concluir a restituição.

O prazo para o saque voluntário diretamente nas plataformas terminou às 23h59 de segunda-feira (5).

Saldo pulverizado

Grande parte dos valores ainda não retirados está concentrada em contas com quantias muito pequenas.

Segundo o governo, 86,2 milhões de contas têm saldo entre R$ 0,01 e R$ 0,99. Juntas, elas somam R$ 15,5 milhões.

O número de contas é superior ao de apostadores porque uma mesma pessoa pode ter cadastro em mais de uma plataforma.