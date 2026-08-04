Caixa/Reprodução Mega-Sena

As seis dezenas do concurso 3040 da Mega-Sena serão sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (04), no Espaço da Sorte, localizado na avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio principal está acumulado e estimado em R$ 135 milhões. O resultado será incluído nesta reportagem assim que os números forem confirmados pela Caixa Econômica Federal.

A transmissão ocorre ao vivo pelos canais oficiais da Caixa e mostra os procedimentos de conferência, o carregamento dos globos e a retirada das bolas.

Confira as dezenas da Mega-Sena

XX - XX - XX - XX - XX - XX

Premiação do concurso 3040

O rateio será divulgado pela Caixa após a validação do resultado.

6 acertos

Aguardando divulgação

5 acertos

Aguardando divulgação

4 acertos

Aguardando divulgação

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo concurso regular está previsto para quinta-feira (06), a partir das 21h. A Mega-Sena tem três sorteios por semana, às terças, quintas e aos sábados.

O valor estimado do próximo prêmio será informado depois da divulgação do rateio desta terça-feira.

*Reportagem em atualização