As seis dezenas do concurso 3040 da Mega-Sena serão sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (04), no Espaço da Sorte, localizado na avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio principal está acumulado e estimado em R$ 135 milhões. O resultado será incluído nesta reportagem assim que os números forem confirmados pela Caixa Econômica Federal.
A transmissão ocorre ao vivo pelos canais oficiais da Caixa e mostra os procedimentos de conferência, o carregamento dos globos e a retirada das bolas.
Confira as dezenas da Mega-Sena
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Premiação do concurso 3040
O rateio será divulgado pela Caixa após a validação do resultado.
6 acertos
Aguardando divulgação
5 acertos
Aguardando divulgação
4 acertos
Aguardando divulgação
Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?
O próximo concurso regular está previsto para quinta-feira (06), a partir das 21h. A Mega-Sena tem três sorteios por semana, às terças, quintas e aos sábados.
O valor estimado do próximo prêmio será informado depois da divulgação do rateio desta terça-feira.
*Reportagem em atualização