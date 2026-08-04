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Janguiê Diniz*

Há instituições que acompanham as transformações do país. Outras ajudam a promovê-las. Ao completar 44 anos, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) celebra uma trajetória que se confunde com a própria evolução da educação superior no país. Mais do que testemunhar mudanças profundas ocorridas desde o início da década de 1980, a entidade participou ativamente da construção de um sistema mais diverso, mais acessível e mais preparado para responder aos desafios de cada época.

Quando a ABMES foi fundada, em 1982, o Brasil vivia um momento de transição política e social. A redemocratização estava em curso, o acesso à educação superior era privilégio de poucos e o papel da iniciativa privada no ensino ainda despertava dúvidas e resistências. Foi nesse cenário que um grupo de educadores, liderado pelo professor Candido Mendes, decidiu criar uma entidade capaz de representar as instituições particulares e participar das grandes discussões sobre os rumos da educação superior brasileira.

A decisão exigiu coragem e visão de futuro. Coragem para defender que a ampliação das oportunidades educacionais dependia da participação da livre iniciativa, comprometida com a qualidade e submetida à regulação do Estado. E visão para compreender que fortalecer as instituições privadas significava contribuir para o desenvolvimento do país.

Nas quatro décadas seguintes, o Brasil mudou profundamente. A educação superior expandiu-se, tecnologias transformaram a forma de ensinar e aprender, formatos inovadores passaram a integrar o sistema educacional e milhões de brasileiros conquistaram a oportunidade de ingressar em uma graduação. Em todas essas etapas, a ABMES esteve presente, participando dos principais debates nacionais e oferecendo contribuições relevantes para a construção das políticas públicas que marcaram a história do setor.

Ao longo dessa trajetória, a Associação desempenhou um papel importante nas discussões que resultaram na Constituição Federal de 1988, contribuiu para o aperfeiçoamento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, defendeu a criação dos centros universitários como modelo de instituição com autonomia acadêmica e participou ativamente do fortalecimento da cultura de avaliação da educação superior. Além disso, sempre adotou uma postura pautada pelo diálogo institucional, pela produção de conhecimento técnico e pela construção de soluções capazes de conciliar expansão, qualidade e segurança jurídica.

Ao defender iniciativas que aproximaram estudantes das instituições de ensino superior, a ABMES reafirmou uma convicção que permanece atual: ampliar o acesso e assegurar qualidade não são objetivos incompatíveis, mas compromissos que precisam caminhar juntos para que a educação cumpra o seu papel de promover oportunidades e reduzir desigualdades.

Essa história foi construída por diferentes lideranças, cada uma deixando sua contribuição em momentos distintos da educação brasileira. Candido Mendes lançou as bases institucionais da Associação e consolidou sua legitimidade nacional. Édson Franco fortaleceu a interlocução da entidade em um período decisivo para a consolidação do ensino superior privado. Gabriel Mario Rodrigues imprimiu sua reconhecida capacidade de articulação e seu compromisso permanente com a inovação e o desenvolvimento da educação brasileira. Celso Niskier conduziu a ABMES durante um período de intensas transformações, ampliando sua presença institucional e fortalecendo iniciativas inovadoras.

Se a coragem marcou a origem da ABMES, a capacidade de se renovar explica sua permanência como referência nacional. Nos últimos anos, a entidade investiu em inteligência estratégica, inovação e produção de conhecimento. Essas iniciativas institucionais demonstram que representar as mantenedoras também significa antecipar tendências, oferecer ferramentas qualificadas para a tomada de decisões e contribuir para o aprimoramento permanente da educação superior brasileira.

Durante a minha primeira passagem pela presidência da ABMES, entre 2016 e 2019, trabalhei para ampliar ainda mais a presença da Associação no Brasil e no exterior. Criamos projetos como a ABMES Internacional, aproximamos a entidade das instituições de educação superior por meio do ABMES Regional, instituímos o Conselho de Administração e fortalecemos o diálogo com os poderes públicos. Em 2025, reassumi a presidência com o compromisso de fortalecer o protagonismo do setor privado de educação superior. Para isso, temos atuado com foco na defesa da autonomia institucional e na valorização dos programas públicos de acesso ao ensino superior (como Fies e ProUni), além do diálogo permanente junto aos poderes da República.

Nenhuma instituição, entretanto, constrói uma história como essa sozinha. Os 44 anos da ABMES são resultado do trabalho coletivo de seus dirigentes, dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração, da confiança das mantenedoras associadas, da colaboração dos parceiros institucionais e da dedicação cotidiana de uma equipe que transforma ideias em projetos, estudos, eventos, publicações e serviços que fortalecem todo o setor. A todos eles, fica o reconhecimento e a gratidão por fazerem parte dessa trajetória.

Celebrar os 44 anos da ABMES é reconhecer que a educação superior continua sendo uma das mais poderosas ferramentas de transformação social. É reafirmar a importância das instituições que diariamente formam profissionais, produzem conhecimento, impulsionam a inovação e ajudam a construir um país mais desenvolvido e mais justo.

Também é renovar o compromisso assumido em 1982 por seus fundadores: defender uma educação superior de qualidade, ampliar oportunidades para milhões de brasileiros e contribuir, com diálogo, responsabilidade e visão de futuro, para o desenvolvimento do Brasil. Porque a verdadeira grandeza de uma instituição não está apenas na história que ela já escreveu, mas na capacidade de continuar inspirando e construindo o futuro.

*Diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES); secretário-executivo do Brasil Educação - Fórum Brasileiro da Educação Particular; fundador, controlador e presidente do conselho de administração do grupo Ser Educacional; presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, da JD Business Academy e da Mentor Capital Group.