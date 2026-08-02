Caixa/Reprodução Mega-Sena

O sorteio do concurso 3019 da Mega-Sena foi realizado às 11h deste domingo (2). O prêmio estava acumulado em quase R$ 100 milhões e os números foram revelados diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas:

21 - 58 - 53 - 16 - 14 - 39

A Mega-Sena premia quem acertar os seis números sorteados. O apostador pode escolher de 6 a 15 dezenas entre as 60 disponíveis. A aposta simples custa R$ 6 e a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em cerca de 50 milhões.

Com a mudança no calendário dos sorteios, os apostadores tiveram até as 22h do último sábado para registrar seus jogos nas unidades lotéricas, pelo Portal Loterias Caixa ou pelo Aplicativo Loterias Caixa.

Os bolões foram registrados até 10h45 deste domingo.

De acordo com a Caixa, as apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos. Nos canais eletrônicos, o limite é de R$ 500 por transação, com pagamento via Pix, cartão ou Mercado Pago. O jogador pode escolher os números manualmente ou optar pela seleção automática do sistema.



