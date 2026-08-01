Caixa/Reprodução Mega-Sena

Os apostadores terão uma sequência de sorteios das Loterias Caixa neste domingo (2), com destaque para a Mega-Sena, que pode pagar R$ 100 milhões ao vencedor das seis dezenas. Ao todo, sete modalidades serão sorteadas a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo: Mega-Sena, +Milionária, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e Loteria Federal.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, pelo Portal Loterias Caixa e pelo aplicativo oficial da instituição dentro dos prazos estabelecidos.

Quais loterias serão sorteadas?

Confira os concursos e os prêmios estimados para este domingo:

Mega-Sena (concurso 3039): prêmio estimado em R$ 100 milhões.

+Milionária (concurso 377): acumulada em R$ 79 milhões.

Lotofácil (concurso 3751): prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Quina (concurso 7081): prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Timemania (concurso 2423): prêmio acumulado em R$ 6 milhões.

Dia de Sorte (concurso 1261): prêmio estimado em R$ 800 mil.

Loteria Federal (concurso 6088): distribuirá mais de R$ 1,5 milhão entre o prêmio principal e as demais premiações.

Como funciona cada modalidade

A Mega-Sena premia quem acertar os seis números sorteados. O apostador pode escolher de 6 a 15 dezenas entre as 60 disponíveis. A aposta simples custa R$ 6 e a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em cerca de 50 milhões.

Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 disponíveis. O prêmio do concurso é de R$ 2 milhões.

A Quina exige a escolha de cinco números entre 80 para disputar o prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Na Timemania, além de selecionar dez números, o apostador escolhe um Time do Coração. O concurso está acumulado em R$ 6 milhões.

A +Milionária pede a escolha de seis números entre 50 e dois Trevos da Sorte, oferecendo prêmio acumulado de R$ 79 milhões.

Já o Dia de Sorte paga R$ 800 mil para quem acertar sete números entre 31, além do Mês da Sorte.

Na Loteria Federal, o bilhete inteiro é composto por 10 frações, custa R$ 40, enquanto cada fração pode ser adquirida por R$ 4. O prêmio recebido é proporcional à quantidade de frações compradas.

Como apostar

Com a mudança no calendário dos sorteios, os apostadores têm até as 22h de sábado para registrar seus jogos nas unidades lotéricas, pelo Portal Loterias Caixa ou pelo Aplicativo Loterias Caixa. Os bolões podem ser registrados até 10h45 do dia do sorteio.

Para a maioria das modalidades, as apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos. Nos canais eletrônicos, o limite é de R$ 500 por transação, com pagamento via Pix, cartão ou Mercado Pago. O jogador pode escolher os números manualmente ou optar pela seleção automática do sistema.





Como assistir aos sorteios

Todos os concursos de domingo serão realizados a partir das 11h, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.