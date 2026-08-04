Reprodução/ Magnific (magnific.com) Clientes relatam economia de até 30% na conta mensal de energia com serviço da Nexvie

Especializada na transição energética de pequenos e médios negócios, a consultoria opera como parceira oficial de um dos maiores geradores de energia renovável do Brasil e do mundo, e entrega aos seus clientes o que por décadas foi restrito às corporações: energia mais barata, de fonte 100% renovável, com contrato sólido e processo sem burocracia.

O resultado está nos números: mais de 300 empresas já fizeram a transição com a Nexvie. A economia relatada pelos clientes chega a 30% na conta de luz. Isso é o que acontece quando uma empresa para de pagar tarifa cheia e começa a tratar energia como o que ela é: um insumo negociável.

Num mercado que passou por uma depuração recente, com comercializadoras frágeis deixando clientes sem contrato, a âncora em um dos maiores geradores do país faz diferença concreta. O cliente da Nexvie não contrata uma promessa de preço. Contrata energia com lastro físico real, de quem tem capacidade de honrar o contrato pelo prazo inteiro.

Duas soluções, um objetivo

A Nexvie opera com dois caminhos de economia, conforme o perfil do cliente.

Para empresas do Grupo B — baixa tensão, contas acima de R$ 400 por mês, a solução imediata é a Geração Distribuída: associação a usinas geradoras renováveis, com preço negociado, contrato formalizado em CPF ou CNPJ e certificados I-REC que comprovam a origem limpa da energia. A economia começa no primeiro mês. A distribuição continua pela concessionária local, sem risco de interrupção, sem obra, sem complexidade.

Para empresas do Grupo A — já aptas ao Mercado Livre de Energia (ACL), a Nexvie estrutura a migração completa: análise de viabilidade, negociação de contrato, interface com distribuidoras e suporte durante toda a vigência do acordo. O benefício adicional aqui é a previsibilidade: o preço travado em contrato blinda o orçamento de reajustes, bandeiras tarifárias e da volatilidade do PLD.

O processo que o empresário não precisa conduzir

A maior barreira histórica para PMEs nunca foi a economia em si. Foi a burocracia. Regulação da ANEEL, negociação com distribuidoras, estruturação de contratos, monitoramento durante a vigência, um conjunto de tarefas que grandes empresas terceirizavam para times especializados e que PMEs simplesmente não tinham como absorver.

A Nexvie assume tudo isso. A análise de viabilidade é gratuita. O processo de migração é conduzido de ponta a ponta pela equipe da consultoria. O empresário recebe a projeção de economia com os números do próprio negócio e, a partir da decisão, não precisa mais gerenciar o processo, a Nexvie faz isso.

O que é exatamente a Nexvie Energia e qual problema ela resolve?

A Nexvie é uma consultoria de transição energética focada em eficiência energética. O problema que resolvemos é simples de enunciar e complicado de resolver sozinho: existe um mercado de energia muito mais barato e mais limpo do que o mercado cativo, mas as PMEs historicamente não tinham acesso a ele, seja por falta de volume mínimo de consumo, seja pela burocracia do processo. A Nexvie entra como o elo que faltava. A gente conhece o mercado, tem os parceiros certos, somos parceiros oficiais da Engie para o mercado livre, e conduzimos todo o processo no lugar da empresa.





Por que ser parceira da Engie faz diferença para o cliente?

Faz diferença porque o cliente não está contratando só um preço, está contratando uma garantia. O mercado passou por uma fase difícil recentemente, com comercializadoras sem lastro físico real que cresceram rápido e não conseguiram honrar os contratos. O cliente ficou na mão. Quando a Nexvie fecha um contrato com lastro na Engie, o cliente tem por trás um dos maiores geradores de energia renovável do Brasil e do mundo. Não é uma promessa, é uma estrutura real de geração que garante a entrega pelo prazo inteiro do contrato.

Qual o perfil de empresa que pode contratar a Nexvie hoje?

Qualquer empresa com conta de luz acima de R$ 400 por mês já pode começar. Não importa o setor, não importa se é MEI, ME ou empresa de grande porte, se a conta passa de R$ 400, a gente consegue entregar economia. O contrato pode ser feito em CPF ou CNPJ. O que muda é o caminho: empresas do Grupo B, que são a maioria das PMEs, acessam a economia hoje pela Geração Distribuída. Empresas do Grupo A já podem migrar diretamente para o Mercado Livre de Energia com a ENGIE.

Quanto uma empresa pode economizar de verdade?

A economia comprovada nos nossos clientes vai de 20% a 30% na conta de luz. Mas eu prefiro não falar em percentual antes de fazer a análise, porque o número real depende do perfil de consumo de cada empresa. O que posso garantir é que a análise é gratuita e mostra o potencial específico daquele negócio, não uma promessa genérica. Tivemos clientes como a Megacast, que economizou mais de 25%, e a Motherson, que bateu 30%. São números reais, documentados.

O que é a Geração Distribuída e por que ela é o caminho para quem está no Grupo B?

A Geração Distribuída permite que a empresa consuma energia de usinas geradoras, solar, eólica, hídrica, biomassa, a um preço negociado, sem precisar instalar nada no próprio telhado. A empresa se associa a um gerador local ou regional, formaliza o contrato e começa a pagar menos pela energia. A distribuição continua sendo feita pela concessionária local, então não há nenhum risco de ficar sem fornecimento. E toda a energia consumida é certificada por I-REC, o padrão internacional que comprova a origem renovável para auditorias ESG.

Tem risco de a empresa ficar sem energia durante ou após a migração?

Nenhum. Essa é a dúvida mais comum e a resposta é categórica: não. A distribuição física da energia, os fios, a infraestrutura, a concessionária, não muda. O que muda é de quem a empresa compra a energia que trafega por essa infraestrutura, e o preço que ela paga. Mesmo que, por qualquer razão, o contrato precise ser rescindido, a empresa retorna ao mercado cativo sem interrupção no fornecimento.

Qual é a burocracia envolvida? O empresário precisa se envolver muito?

Praticamente nenhuma do ponto de vista do empresário. A análise de viabilidade é nossa, gratuita e já mostra o potencial de economia com os números reais do negócio. A negociação do contrato, a interface com a distribuidora, os trâmites regulatórios, tudo é conduzido pela Nexvie. O empresário toma a decisão com base em números concretos e a gente cuida do resto. Essa foi uma escolha estratégica nossa: saber que a burocracia sempre foi o principal freio para as PMEs, e assumir esse trabalho inteiro no lugar delas.

Quanto tempo leva para a economia aparecer na conta?

Para a Geração Distribuída, a economia começa já no primeiro ciclo de faturamento após a ativação do contrato. Não há período longo de carência ou adaptação. Para o Mercado Livre, o cronograma depende do processo junto à distribuidora, mas em geral a migração é concluída em poucas semanas. Em ambos os casos, a economia não é retroativa, cada mês que passa sem a migração feita é um mês de tarifa cheia pago desnecessariamente.

O que é o certificado I-REC e por que ele importa para o negócio?

O I-REC é o certificado internacional que comprova que a energia consumida pela empresa veio de fontes renováveis. Para empresas que respondem a auditorias ESG, que têm clientes multinacionais com metas de descarbonização na cadeia de fornecimento, ou que querem acesso a investidores com critérios ambientais, esse certificado tem valor financeiro real, reduz o custo de conformidade e fortalece o relatório de sustentabilidade. É um ativo que o mercado cativo simplesmente não oferece.

Como funciona o contrato no mercado livre e na geração distribuida? Tem fidelidade?

Sim, no mercado livre existe um prazo contratual, que é justamente o que garante o preço travado e a previsibilidade de custo. O prazo e as condições são definidos na análise de viabilidade, conforme o perfil de consumo e os objetivos de cada empresa. Não existe modelo único: a Nexvie estrutura o contrato adequado para cada caso. O que não existe é surpresa: tudo fica documentado antes da assinatura, com a projeção de economia calculada para o período inteiro do contrato. Já para a geração distribuída podemos contratar sem fidelidade apenas com um percentual fixo de desconto mensal.

Qual é a mensagem para o empresário que ainda está em cima do muro?

Que cada mês em cima do muro tem um custo. Não é uma pressão de vendas, é matemática. Enquanto a decisão não é tomada, a tarifa cheia do mercado cativo continua sendo cobrada sobre um valor que poderia ser até 30% menor. A análise é gratuita, não tem compromisso e mostra exatamente quanto a empresa está deixando na mesa. Se depois da análise o empresário decidir que não vale a pena para ele, tudo bem. Mas a decisão precisa ser baseada em número, não em dúvida.

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