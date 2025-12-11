As dezenas do concurso 2330 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 64.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 65.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
31 - 56 - 50 - 57 - 22 - 52 - 69.
Time do coração: 53 - NÁUTICO/PE.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
7 apostas ganhadoras, R$ 79.057,26
5 acertos
445 apostas ganhadoras, R$ 1.776,56
4 acertos
8.935 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
85.295 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
NAUTICO /PE
24.435 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Mega Sena
O concurso 2950 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 36.155.452,41. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 44.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
21 - 42 - 50 - 23 - 49 - 60.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
25 apostas ganhadoras, R$ 72.246,06
4 acertos
2.016 apostas ganhadoras, R$ 1.476,77
Lotofácil
O concurso 3560 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 10.000.000,00. Sete apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
17 - 11 - 03 - 08 - 24 - 07 - 13 - 06 - 12 - 01 - 18 - 23 - 10 - 04 - 19.
Premiação
15 acertos
7 apostas ganhadoras, R$ 1.259.557,70
14 acertos
852 apostas ganhadoras, R$ 1.331,57
13 acertos
21956 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
247093 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
1285357 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
SALVADOR/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO BENTO/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
BELO HORIZONTE/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
CUIABA/MT
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
PETROLINA/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
PORTO ALEGRE/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Quina
O concurso 6900 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.266.899,91. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
34 - 58 - 36 - 33 - 10.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
54 apostas ganhadoras, R$ 5.306,58
3 acertos
3.415 apostas ganhadoras, R$ 79,91
2 acertos
68.426 apostas ganhadoras, R$ 3,98
Dia de Sorte
O concurso 1151 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 650.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 950.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
21 - 06 - 31 - 03 - 18 - 22 - 24.
Mês da Sorte: 06 - JUNHO.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
40 apostas ganhadoras, R$ 2.607,36
5 acertos
1.338 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
16.003 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Junho
45.149 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.