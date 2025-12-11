Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2330 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 64.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 65.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

31 - 56 - 50 - 57 - 22 - 52 - 69.

Time do coração: 53 - NÁUTICO/PE.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 79.057,26

5 acertos

445 apostas ganhadoras, R$ 1.776,56

4 acertos

8.935 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

85.295 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

NAUTICO /PE

24.435 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega Sena

O concurso 2950 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 36.155.452,41. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 44.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

21 - 42 - 50 - 23 - 49 - 60.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

25 apostas ganhadoras, R$ 72.246,06

4 acertos

2.016 apostas ganhadoras, R$ 1.476,77

Lotofácil

O concurso 3560 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 10.000.000,00. Sete apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

17 - 11 - 03 - 08 - 24 - 07 - 13 - 06 - 12 - 01 - 18 - 23 - 10 - 04 - 19.

Premiação

15 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 1.259.557,70

14 acertos

852 apostas ganhadoras, R$ 1.331,57

13 acertos

21956 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

247093 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1285357 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

SALVADOR/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO BENTO/MA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BELO HORIZONTE/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CUIABA/MT

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

PETROLINA/PE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

PORTO ALEGRE/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Quina

O concurso 6900 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.266.899,91. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

34 - 58 - 36 - 33 - 10.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

54 apostas ganhadoras, R$ 5.306,58

3 acertos

3.415 apostas ganhadoras, R$ 79,91

2 acertos

68.426 apostas ganhadoras, R$ 3,98

Dia de Sorte

O concurso 1151 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 650.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 950.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

21 - 06 - 31 - 03 - 18 - 22 - 24.

Mês da Sorte: 06 - JUNHO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

40 apostas ganhadoras, R$ 2.607,36

5 acertos

1.338 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

16.003 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Junho

45.149 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.