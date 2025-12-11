shutterstock Preço médio do metro quadrado dos imóveis em 20 cidades pesquisadas foi de R$ 7.693 mil

O Santander Brasil abrirá, na próxima segunda-feira (15), o último leilão de imóveis residenciais de 2025, reunindo mais de 350 opções em diferentes regiões do país.

As ofertas incluem casas, apartamentos e terrenos em áreas urbanas e rurais. A disputa é realizada pelo site da Mega Leilões, onde os lotes já estão disponíveis para consulta.

Os imóveis estão distribuídos por diversos estados, incluindo Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins, além do Distrito Federal.

Os lances iniciais variam de R$ 27 mil a R$ 3,2 milhões, conforme tipo e localização.

A maior parte das unidades aceita pagamento à vista ou financiamento imobiliário, com entrada mínima de 20% e possibilidade de usar o FGTS. Dependendo da localização, é possível encontrar imóveis entre R$ 43 mil e R$ 351 mil.

Como participar

Para participar, o interessado deve acessar o site da Mega Leilões, fazer cadastro, consultar o lote desejado, conferir o edital e solicitar habilitação para ofertar lances.