Tânia Rêgo/Agência Brasil Recenseador durante o censo demográfico 2022

As incrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se encerram nesta quinta-feira (11). O processo de candidaturas é no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela seletiva. A taxa de participação custa R$ 38,50.



Ao todo, o certame oferece 9.590 vagas temporárias para nível médio, sendo 8.480 são para agente de pesquisas e mapeamento e as demais para a função de supervisor de coleta e qualidade (1.110).

Conforme os editais, a remuneração inicial para o cargo de agente será de R$ 2.676,24. Já os supervisores receberão R$ 3.379. Ambos têm direito a auxílio-alimentação de R$ 1.175.

Cronograma

As provas objetivas para os dois cargos estão previstas para 22 de fevereiro de 2026. Contudo, em horários distintos. Os inscritos para a função de agente de pesquisas farão o exame pela manhã, enquanto os candidatos ao cargo de supervisor de coleta e qualidade realizarão a avaliação no turno da tarde.

O resultado do processo seletivo está previsto para 30 de abril. Os selecionados terão contratos com duração de um ano, podendo ser prorrogado por até três anos.







