Reprodução/UERJ Campus Uerj.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) publicou, nesta quarta-feira (10), o edital de seleção acadêmica para oficiais combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. O processo seletivo oferece 50 vagas para o cargo de cadete do 1° ano do Curso de Formação de Oficiais, com salário inicial de 2.227.16.

O concurso será dividido em duas partes, a primeira compreende a parte acadêmica, é de responsabilidade da Uerj, enquanto a segunda, que diz respeito aos testes de aptidão física, habilidades específicas, inspeção de saúde, exame documental e pesquisa social, ficará sob a responsabilidade da própria corporação.

Como se inscrever

Interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever na página do Sistemas Vestibular Uerj, de 6 a 18 de janeiro. A taxa de inscrição custa R$100 e pode ser paga até o dia 19 do mesmo mês.

Pedidos de isenção de taxas devem ser feitos até o dia 12 de dezembro.

Quem pode participar?

Podem participar do processo seletivo pessoas com ensino médio completo, com idade mínima de 18 anos no ato da matrícula no curso de formação.

Uma novidade deste ano é que o concurso passa a não ter mais limite de idade, devido à decisão aprovada pelo Órgão Especial de Justiça do Rio de Janeiro, em outubro deste ano, declarar a inconstitucionalidade do texto da Lei Estadual 9.546/2022, que fixava a idade máxima para entrar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro em 32 anos.

Divulgação/CBMERJ Caminhão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.





Quando as provas objetivas serão aplicadas?

A prova objetiva e de redação serão aplicadas no dia 8 de fevereiro. Os Locais de prova devem ser consultados no Cartão de Confirmação de Inscrição.





Ações afirmativas

De acordo com a Lei Estadual n° 7.747, de 16 de outubro de 2017, 10% do total de vagas são reservadas para candidatos com renda familiar per capta de até meio salário mínimo. Outros 20% ficam reservados para candidatos negros e indígenas, nos termos da Lei n° 6.067, de outubro de 2011.

Acesse o edital completo clicando aqui.